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Происшествия

Страшная авария на Закарпатье: два человека погибли, еще пятеро госпитализированы (фото)

8:10 14 ноября 2019 88
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На Закарпатье в ДТП вблизи села Медяница Иршавского района погибли два человека, еще пятеро травмированы, среди них малолетний ребенок. Ранее в страшном ДТП под Киевом, в результате столкновения автомобилей, погибли четыре человека, трое попали в больницу.

Как сообщили в полиции Закарпатской области, авария произошла в результате столкновения двух автомобилей Audi и Fiat Scudo.

Предварительно установлено, что водитель Audi, двигаясь в направлении Мукачево, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Fiat Scudo.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП в Святошинском районе Киева, в котором погибла пожилая женщина. Также сообщалось об аварии в Донецкой области, в которой погибли два человека.

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