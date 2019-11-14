Общество и люди

Журналист Роман Цимбалюк стал отцом во второй раз

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк и его супруга во второй раз стали родителями — утром в четверг, 14 ноября, у них родился сын. Ранее у телеведущего Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок.

«Сегодня утром у нас родился сын. Я стал отцом двоих мальчиков. Незабываемые эмоции. Позвоните своим мамам и поблагодарите за жизнь», — написал Роман Цимбалюк на своей страничке в соцсетях. Его сын родился настоящим богатырем — он весит почти четыре килограмма.

Редакция «ФАКТОВ» присоединяется к поздравлениям и желает здоровья малышу и его родителям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у прошедшего в парламент от партии «Слуга народа» Романа Грищука — создателя шоу «Мамахохотала» — и его супруги — модели и звезды шоу Анны Гресь — родился сын.

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