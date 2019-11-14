Есть конкуренция: психолог рассказала о центрах влияния в команде Зеленского

Украина

В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть несколько конкурирующих центров влияния, которые именем Зеленского доносят до общества часто не согласующиеся между собой месседжи.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказала известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина. Она, в частности, ответила на вопрос, с чем связаны разные подачи в прессе информации о самочувствии президента. Так, недавно глава ОП Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива и измучился, но уже вскоре сам президент выглядел довольно бодро, записав очередное видеообращение за рулем Tesla.

«Думаю, тут два пласта. Первый — ощущение разноголосицы в команде президента. От имени Зеленского и именем Зеленского говорят разные люди. Причем наверняка между ними существует некая конкуренция. Зеленский словно какой-то образ, состоящий из разных центров влияния, каждый из которых стремится установить свое превосходство», — считает Светлана Чунихина.

Не утверждая, но рассуждая теоретически, одним из таких центров влияния психолог называет ближайший круг Владимира Зеленского — главу СБУ Иван Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира: «Они — его преданные друзья с детства, с ними у Зеленского особые отношения, там своя давняя история, свой канал обмена информацией».

Другой центр влияния — люди, которые позже появились в команде Зеленского, но к которым он прислушивается в силу разных причин. «С Богданом, скорее всего, отношения уже личные, которые Коломойский никак не опосредует», — отметила она и добавила, что, вероятно, именно поэтому возникает ощущение некого рассогласования.

«Одни говорят, что он уставший, другие нам демонстрируют бодрого президента. То есть, в команде нет единого понимания, как коммуницировать с обществом. Либо через сочувствие — чтобы президент вызывал эмпатию у своих сторонников, либо через демонстрацию силы, энергии и всего прочего», — добавила Светлана Чунихина.

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