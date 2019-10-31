24.74 / 25.01 27.44 / 27.87
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Он действительно измучен»: Богдан разоткровенничался об усталости Зеленского

11:00 31 октября 2019 108
Зеленский и Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ранее рассказавший об угрозах для «Слуги народа», заявил, что Владимир Зеленский «устал от негатива».

«Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде» и добавил, что советует президенту «перестать читать Facebbok» и интернет, где «искаженная информация». «Общество не так осознает те или иные наши действия. Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно», — сказал он и добавил: «Он сильно за это переживает. Он действительно измучен».

При этом, по словам руководителя ОП, у Зеленского столько встреч на разном уровне, что «Порошенко и не снились», и что он «очень популярный в мире человек», что обусловлено несколькими факторами.

«В том числе, американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире. Поскольку существует такая заинтересованность, это надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», — откровенничает Андрей Богдан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОП назвали Зеленского «одним из величайших лидеров современности», что вызвало резкую критику у пришедших на встречу активистов и волонтеров.

Эксклюзивный материал «В США заговорил важный свидетель скандального разговора Зеленского с Трампом: что известно» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Иван Будько

«Сват» ты мне или не «сват»? «Иван Будько» рассказал о начале съемок седьмого сезона сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер