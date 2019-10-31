«Он действительно измучен»: Богдан разоткровенничался об усталости Зеленского

Украина

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ранее рассказавший об угрозах для «Слуги народа», заявил, что Владимир Зеленский «устал от негатива».

«Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде» и добавил, что советует президенту «перестать читать Facebbok» и интернет, где «искаженная информация». «Общество не так осознает те или иные наши действия. Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно», — сказал он и добавил: «Он сильно за это переживает. Он действительно измучен».

При этом, по словам руководителя ОП, у Зеленского столько встреч на разном уровне, что «Порошенко и не снились», и что он «очень популярный в мире человек», что обусловлено несколькими факторами.

«В том числе, американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире. Поскольку существует такая заинтересованность, это надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», — откровенничает Андрей Богдан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОП назвали Зеленского «одним из величайших лидеров современности», что вызвало резкую критику у пришедших на встречу активистов и волонтеров.

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