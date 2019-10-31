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«Он действительно измучен»: Богдан разоткровенничался об усталости Зеленского
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ранее рассказавший об угрозах для «Слуги народа», заявил, что Владимир Зеленский «устал от негатива».
«Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде» и добавил, что советует президенту «перестать читать Facebbok» и интернет, где «искаженная информация». «Общество не так осознает те или иные наши действия. Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно», — сказал он и добавил: «Он сильно за это переживает. Он действительно измучен».
При этом, по словам руководителя ОП, у Зеленского столько встреч на разном уровне, что «Порошенко и не снились», и что он «очень популярный в мире человек», что обусловлено несколькими факторами.
«В том числе, американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире. Поскольку существует такая заинтересованность, это надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», — откровенничает Андрей Богдан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОП назвали Зеленского «одним из величайших лидеров современности», что вызвало резкую критику у пришедших на встречу активистов и волонтеров.
Эксклюзивный материал «В США заговорил важный свидетель скандального разговора Зеленского с Трампом: что известно» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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