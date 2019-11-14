Украина

В четверг, 14 ноября, украинская активистка Наталья Журбенко из Станицы Луганской рассказала, как там изменилась жизнь после начала отвода украинских войск. По словам, Натальи Павловны, ее соседи, опасаясь, что теперь в их дом в любую минуту могут пожаловать российские наемники, экстренно переехала в Одесскую область: многодетные родители не хотят рисковать своими семью детьми.

— К сожалению, отвод украинских войск невероятно ободрил местных сторонников сепаратистов: недавно была свидетельницей, как один из них открыто хамил офицеру ВСУ. За все годы войны я с подобным не сталкивалась , — рассказала корреспонденту «ФАКТОВ» Наталья Журбенко. — Знаете, у нас много людей, выступающих за целостность Украины. Вот только почти никто из них не рискует открыто высказывать своих взглядов. А я не боюсь. Поэтому они тайком обращаются ко мне, как к единомышленнице. А я, в свою очередь, знакомлю их друг с другом.

— После отвода войск вам лично угрожали сторонники так называемой «ЛНР»?

— Да они сейчас как с цепи сорвались. Больше всего душа болит за мою 16-летнюю внучку: в школе дети «сепаров» стали вести себя с ней агрессивно, угрожают расправой. К сожалению, и среди преподавательского состава есть учителя, ненавидящие свою страну. Но не все так плохо: многие парни из нашей станицы после окончания школы поступают в военные училища — война преподнесла им важный урок: мужчины должны защищать свою родину. Приезжая на каникулы домой, эти ребята ходят по улицам в военной форме, чтобы все видели, за кем будущее.

Но сейчас из-за отвода войск сепаратисты подняли головы. Один из них недавно прошипел мне: «Недолго тебе осталось — вон на том столбе висеть будешь!» Я стараюсь в подобных ситуациях держать себя в руках, не срываться на ругань. Вот и этому «ватнику» спокойно так ответила: «Спасибо, что сказали — выкрашу столб в сине-желтые цвета».

Шутки шутками, а на душе тяжело: как отступили военные и мы стали серой зоной, у меня такое ощущение, будто двери моего дома открыты настежь: российские наемники теперь получили возможность беспрепятственно в любой момент зайти в станицу.

— Мы опасаемся, как бы они не учинили резню вроде той, которую устроили в 1995 году боснийском селе Сребреница боевики Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), там были убиты 8 тысяч местных мужчин, — говорит Богдан Чумак, активист общественной организации «Правозащитная инициатива». — Нужно понимать, что если план отвода с позиций ВСУ будет полностью реализован, то в серой зоне останутся порядка 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Фактически они окажутся во власти боевиков. Насколько мне известно, украинская полиция и национальная гвардия не имеет права заходить туда с оружием. Чем им защитить мирных граждан?

— Важный факт: российские наемники не отвели свои войска с позиций напротив Станицы Луганской, — говорит Наталья Журбенко. — Более того, они возвели дополнительно три бетонированные огневые точки.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео разведения сил и боевой техники в Станице Луганской. Украинская сторона тогда отвела подразделения по сигналу ракеты, а подтверждений, что противник тоже отвел свои войска, на тот момент не поступило. Хотя предполагалось, что разведение сил будет двусторонним.

Фото в тексте — Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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