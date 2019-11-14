Англия в 1000-м матче забила семь мячей на «Уэмбли»: видеообзоры матчей отбора Евро-2020

Спорт

В четверг, 14 ноября, в трех группах возобновились поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, по итогам которых еще четыре сборные — Англия, Чехия, Франция и Турция — забронировали себе участие в финальном турнире.

Группа А

Англия — Черногория — 7:0 (Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Софранац, 66, в свои ворота, Абрахам, 84).

Сборная Англии в тысячном матче в своей истории (первый матч британцы провели 147 лет назад, 30 ноября 1872-го, против Шотландии) разгромили команду Черногории. Примечательно, что главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт выставил самый молодой состав в истории английской сборной в официальных встречах — средний возраст команды составил 23 года и 255 дней.

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил хет-трик, тем самым забив уже 31 мяч за национальную сборную, и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров команды. До рекорда Уэйна Руни — 22 точных удара. Учитывая, что Харри всего 26 лет, превзойти этот показатель для Кейна — лишь вопрос времени.

Чехия — Косово — 2:1 (Крал, 71, Челустка, 79 — Нухиу, 50).

Положение команд: 1. Англия — 18 очков (7 матчей); 2. Чехия — 15 (7); 3. Косово — 11 (7); 4. Черногория — 3 (8); 5. Болгария — 3 (7).

Группа В

Португалия — Литва — 6:0 (Роналду, 7, с пенальти, 22, 65, Пицци, 52, Пасиенсия, 56, Бернарду Силва, 63).

В двух последних матчах за «Ювентус» Криштиану Роналду меняли по ходу игр, и наставник «Старой Синьоры» объяснял свои решения тем, что у нападающего проблемы с коленом. Перед встречей с Литвой, отвечая на вопросы журналистов, Криштиану заявил, что пребывает в очень хорошем физическом состоянии, а затем и подтвердил слова на поле, оформив хет-трик.

Сербия — Люксембург — 3:2 (Митрович, 11, 43, Радоньич, 70 — Ж. Родригес, 54, Турпель, 75).

Сербы были наказаны проведением одного матча без зрителей за неподобающее поведение болельщиков на поединке с Португалией в начале сентября. Тем не менее, в матче с Люксембургом хозяева не остались без поддержки — УЕФА разрешил вход на трибуны стадиона «Райко Митич» в Белграде детям в возрасте до 14 лет в сопровождении одного взрослого.

И команды отплатили юным болельщикам результативной игрой. Гости смогли создать интригу, забив два мяча после перерыва, но сербы все-таки вырвали победу и продолжают борьбу с Португалией за второе место в группе.

Положение команд: 1. Украина — 19 очков (7 матчей); 2. Португалия — 14 (7); 3. Сербия — 13 (7); 4. Люксембург — 4 (7); 5. Литва — 1 (8).

Группа Н

Турция — Исландия — 0:0.

Сборная Турции благодаря этой ничьей не только сама вышла на чемпионат Европы, но и помогла это сделать… сборной Франции еще до выхода на поле в матче против Молдовы.

Франция — Молдова — 2:1 (Варан, 35, Жиру, 77, с пенальти — Раца, 9).

Вести из Стамбула, возможно, немного расслабили подопечных Дидье Дешама, и уже на 9-й минуте они пропустили в свои ворота. Довольно долго Мбаппе и компания бились о бетонную стену, выстроенную гостями, пока на 35-й минуте не забил защитник Варан. Правда, вполне возможно, не обошлось без нарушения правил — при подаче в штрафную площадку Жиру влетел во вратаря соперников, от рук которого мяч и отлетел на голову Варану, переправившему уже сферу в пустые ворота. Довелось помучиться действующим чемпионам мира с аутсайдером и после перерыва. В итоге, победный мяч французы забили лишь с пенальти.

Албания — Андорра — 2:2 (Балай, 6, Манаж, 55 — К. Мартинес, 18, 48).

Андорра впервые в истории национальной сборной, которая тянется с 1996 года, забила в выездном поединке два мяча, но даже этот факт не помог представителям крохотного государства победить Албанию, но и ничью андоррцы вполне могут записать себе в актив.

Положение команд: 1. Франция — 22 (9); 2. Турция — 20 (9); 3. Исландия — 16 (9); 4. Албания — 13 (9); 5. Андорра — 4 (9); 6. Молдова — 3 (9).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины на 92-й минуте вырвала победу у Эстонии в товарищеском матче.

Фото Getty Images

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