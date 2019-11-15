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В сети обнаружен страшный вирус, который пропадает, если замечает в системе украинский язык
Компьютерные вирусы, которыми хакеры (особенно российские) награждают пользователей, могут причинить вред как компьютеру, так и его хозяину.
Так, недавно специалисты в области информационной безопасности сообщили о вирусе Racoon Stealer, который занимается кражей банковских данных и иной пользовательской информации (пароли, имена пользователей, ПО также делает скриншоты). Эксперты называют вирус «не слишком умным», но эффективным, пишет белорусское издание Онлайнер.
Кроме того, его популярность в преступном мире растет.
Причина кроется в простоте использования, относительно невысокой цене, качественной техподдержке и активной разработке. Согласно оценкам Cyberreason, за несколько месяцев активности он заразил более 100 тыс. компьютеров.
Предполагается, что за разработкой Racoon Stealer стоят русскоговорящие программисты. По этой причине вирус якобы не заражает компьютеры в России и близлежащих странах.
Поэтому если Racoon Stealer замечает, что в системе используются украинский, белорусский, русский, казахский, киргизский, армянский, таджикский или узбекский языки, то он сворачивает свою деятельность. Конечно, насколько подобное утверждение соответствует истине, смогут объяснить только специалисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киберполицейские Черниговской области разоблачили бывшего украинского военнослужащего, который заражал компьютеры вирусами для похищения данных.
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