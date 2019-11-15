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На Москву: скандальное заявление Коломойского изобразили карикатурой
После того, как американское издание The New York Times опубликовало интервью с украинским олигархом Игорем Коломойским, который заявил, что Украине нужно дружить с Россией, на это заявление отреагировал карикатурой художник Андрей Петренко.
Он назвал свою работу «На Москву».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в статье The New York Times «Украинский миллиардер воевал против России. Теперь он готов обниматься с ней» также приводятся слова Игоря Коломойского о российских танках, которые «будут размещены возле Кракова и Варшавы». «Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы», — заявил бизнесмен.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!