В "Слуге народа" нашли замену Скороход и Полякову

Украина

Вместо исключенных из фракции «Слуга народа» нардепов Анны Скороход и Антона Полякова президентскую силу в парламенте могут пополнить два внефракционных народных депутата Украины.

Как сообщает «ТСН», об этом сообщила после заседания фракции уже внефракционный нардеп Анна Скороход. Однако она не знает, кто именно войдет во фракцию «Слуги народа».

В то же время первый заместитель председателя президентской фракции Александр Корниенко заявил, что речь идет о возможности для внефракционников, которые «готовы стать командой «Слуги народа». Впрочем, он так и не сказал, кто это может быть. По его словам, претенденты должны будут пройти проверку и собеседование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Скороход подтвердила, что спикер Рады Дмитрий Разумков, ставя на голосования законопроекты, в зашифрованном виде указывает парламентариям, за какой документ следует голосовать

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