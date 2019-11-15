Украина

Исключенная из "Слуги народа" Скороход рассказала о тайных указаниях Разумкова

После исключения из парламентской фракции партии «Слуга народа» теперь уже внефракционный народный депутат Анна Скорход подтвердила, что спикер Рады Дмитрий Разумков зашифровано указывает парламентариями, за какой законопроект следует голосовать, передает УНН.

Журналисты поинтересовались у Анны Скороход, правда ли, что Дмитрий Разумков шифрует директивы словами «прошу поддержать» и «прошу определиться». «Вы сами ответили на свой вопрос. Да, я подтверждаю», — заявила нардеп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Скороход заявила с трибуны Верховной Рады, что из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли правоохранители задержали ее мужа.



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