Украина

Не сработались: представитель Кабмина в Раде отказалась от должности (видео)

В пятницу, 15 ноября, Ирина Верещук отказалась от должности представительницы Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом сообщает LB.ua.

Об уходе с должности Ирина Верещук сказала журналистам в кулуарах Рады.

«Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались», — объяснила она свое решение.

Ирина Верещук отметила, что решение было принято без давления со стороны. По ее словам, дело в разных видениях коммуникации между Кабинетом министров и Верховной Радой. Ирина Верещук считает, что необходимо профессиональней работать с депутатами, учитывать их мнение.

Как сообщалось ранее, «слуга народа» Ирина Верещук призналась, что до сих пор лично не знакома с Владимиром Зеленским.

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