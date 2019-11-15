Здоровье и медицина

«Корвалол» и другие социальные лекарства могут оказаться недоступными – СМИ

Недорогие лекарственные средства, в том числе популярные седативные капли «Корвалол», в следующем году могут оказаться недоступными для пенсионеров и малообеспеченных украинцев.

Об этом говорится в сюжете программы «Подробности» на телеканале «Интер»: «Объем субсидий в бюджете на следующий год сократили на 7 млрд грн — почти на 20%, учитывая инфляцию. Это означает, что наименее защищенным слоям населения придется тратить еще больше, например, на лекарства, значительное подорожание которых прогнозируют».

Про словам тележурналистов, импортеры зарубежных лекарств закладывают в свои прогнозы высокие курсовые риски. А потому импортные препараты подорожают даже при стабильном фактическом курсе доллара. Что касается отечественных лекарств, то в группе риска находится «Корвалол», поскольку АО «Фармак» стремится монополизировать этот бренд и уже давно судится за него с фармацевтической компанией «Дарница».

«На заводе („Фармак“. — Авт.) утверждают: именно у них придумали „Корвалол“. Хотя на самом деле с 60-х его производили десятки предприятий по всему СССР. Производитель все суды проиграл. Но два года назад на сторону компании стали чиновники Минэкономики», — отмечается в сюжете телеканала «Интер».

На основе решения министерства «Фармак» пытается отсудить «Корвалол» себе, утверждая, что потребитель может спутать названия препаратов двух конкурентов.

«Корвалол Corvalolum» и торговая марка «Корвалол-Дарница» не являются сходными до степени смешения. В состав торговой марки «Корвалол-Дарница» включено словесное обозначение «Дарница», которое позволяет потребителю идентифицировать конкретного производителя товара", — приводят в сюжете слова Алены Андреевой, эксперта в сфере интеллектуальной собственности.

Не являются схожими и упаковки лекарственных средств двух конкурентов. Этим дело «Корвалола» отличается от судебного процесса вокруг другого советского бренда — «Цитрамон». В нынешнем году «Дарница» выиграла иск у харьковской компании «Здоровье» и добилась отзыва госрегистрации препарата «Цитрамон-Здоровье». При этом претензия заключалась не в бренде «Цитрамон» как таковом, а в сходстве дизайна упаковки: коробка харьковского препарата почти полностью копировала дизайн упаковки препарата «Цитрамон-Дарница».

В сюжете «Интера» отмечается, что в случае победы «Фармака» можно ожидать подорожания «Корвалола».

«Есть риск существенного увеличения цены этого препарата и снижения качества продукции. Это понятные эффекты монопольного положения одного производителя», — приводит «Интер» слова Александра Мамуни, адвоката и эксперта по патентному праву.

Напомним, суды между «Фармаком» и «Дарницей» начались еще в 2004 году. В 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Но в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал «Дарнице» в удовлетворении иска. Но «Дарница» сочла решение суда необоснованным и намерена его обжаловать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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