- 20:56 Под Одессой задержали иностранного священника-алиментщика, которого разыскивал Интерпол
- 20:52 У Зеленского назвали дату встречи лидеров "нормандской четверки"
- 20:39 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
- 20:37 Герцогиня Камилла сделала своему мужу принцу Чарльзу романтический сюрприз на день рождения
- 20:22 Украинская «молодежка» в сумасшедшем матче уступила на «Арене Львов» сборной Дании
- 20:16 На мужа Скороход надели браслет и отпустили на два месяца
- 20:01 Знак судьбы: в сети появилось совместное фото дедушек принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанное в 1962 году
- 19:54 600 тысяч гривен для бывшей замминистра: суд принял решение по фигурантке громкого дела о взятке в Офисе президента
- 19:50 Полиция открыла уголовное производство из-за уничтожения известного киевского мурала
- 19:37 Путин, убийца Соколов и маньяк Чикатило: астролог нашла сходство в их гороскопах
- 19:26 Россия спешит вернуть захваченные украинские корабли до саммита "нормандской четверки" в Париже — росСМИ
- 19:20 Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
На мужа Скороход надели браслет и отпустили на два месяца
Шевченковский районный суд Киева принял решение о домашнем аресте российского бизнесмена Алексея Алякина, являющегося гражданским мужем народного депутата Анны Скороход. Ограничения будут действовать в течение 60 дней — в ночное время.
В прокуратуре Киева уточнили, что мужчина должен находиться по месту своего официального проживания с 21:00 до 7:00.
Также он обязан носить электронный браслет.
Алякин был задержан 14 ноября 2019 года. Его гражданская жена — нардеп Анна Скороход объяснила задержание ее политической позицией.
Напомним, 15 ноября народные депутаты от партии «Слуга народа» проголосовали за исключение Скороход из фракции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...