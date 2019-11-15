Украина

На мужа Скороход надели браслет и отпустили на два месяца

Шевченковский районный суд Киева принял решение о домашнем аресте российского бизнесмена Алексея Алякина, являющегося гражданским мужем народного депутата Анны Скороход. Ограничения будут действовать в течение 60 дней — в ночное время.

В прокуратуре Киева уточнили, что мужчина должен находиться по месту своего официального проживания с 21:00 до 7:00.

Также он обязан носить электронный браслет.

Алякин был задержан 14 ноября 2019 года. Его гражданская жена — нардеп Анна Скороход объяснила задержание ее политической позицией.

Напомним, 15 ноября народные депутаты от партии «Слуга народа» проголосовали за исключение Скороход из фракции.



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