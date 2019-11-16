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Издержки профессии: путинский полицейский сломал себе ногу, избивая задержанного
Российские полицейские, которые успешно допрашивают кошек и гоняются за белками с наркотиками, иногда занимаются еще одним своим любимым делом — избиванием задержанных. Об одном таком случае пишет издание «Сибирь.Реалии».
Согласно информации журналистов, в ночь на 14 ноября житель иркутского посёлка Куйтун Юрий Ямашкин, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Мужчина утверждает, что после задержания он не оказывал сопротивления полицейским, однако его ударили пистолетом по голове, и мужчина потерял сознание.
Очевидцем задержания была девушка Ямашкина Алина Панина. По ее словам, после того как задержанный потерял сознание, сотрудники полиции продолжили его бить, в том числе ногами. Один из них даже сломал себе ногу.
«Он закричал, когда пинал Юру, а потом в суде эта нога была уже в гипсе. В суде прямо при мне угрожал Юре, что если он напишет на них заявление, они обвинят его в том, что это якобы он и сломал ему ногу», — утверждает Панина.
Сестра Ямашкина Лидия Черникова рассказывает, что проломленную пистолетом голову пришлось зашивать в больнице. Она также видела на его теле и лице синяки и царапины.
После задержания, по словам Черниковой, её брата отправили в изолятор временного содержания на пять суток по административному делу о вождении в пьяном виде. Юрист посоветовал ему вызвать врача в изолятор, чтобы зафиксировать побои.
В полиции Тулунского района, куда входит Куйтун, инцидент не прокомментировали.
Правозащитный фонд «Общественный вердикт» намерен провести проверку и добиться возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Сам Юрий Ямашкин и его родственники собираются писать заявление в прокуратуру.
Издание приводит аналогичный случай с бывшим полицейским из Перми, который ударил задержанного подростка ногой по лицу, а затем в свое оправдание заявил, что сделал это не как полицейский, а как гражданин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в России полицейские жестоко избили и пытали 25-летнего парня. Инцидент произошел в городе Новороссийск. Молодой человек вышел из дома на двадцать минут, чтобы забежать в магазин. Возле продуктового магазина он встретил двух выпивших мужчин. Они представились представителями силовой структуры и попросили его отойти в сторону поговорить. Неожиданно они заломали парню руки за спину, накинули на него капюшон, стали бить и куда-то вести.
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