Пенсия-2020: кто сможет «досрочно» уходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты

Украина

В связи с принятием Верховной Радой проекта Государственного бюджета на 2020 год, в котором заложено существенное повышение минимальных заработных плат, многие граждане забеспокоились, сохранится ли у них право выходить на пенсию за выслугу лет и получать дотационные пенсии.

Если говорить о первом вопросе, то следует напомнить, что в 2017 году пенсии за выслугу лет для большинства граждан вообще отменили. Решение по этому вопросу Конституционным судом еще не принималось, напоминает АиФ.

Правда, в июне 2019 года Конституционный суд Украины принимал решение о неконституционности положения относительно повышения возраста. Однако, в его решении речь шла о незаконном увеличении количества специального стажа, требуемого для выхода на такую пенсию. Таким образом, это касалось изменения в законодательстве еще в 2015 году.

Поэтому в настоящее время право на пенсию за выслугу лет сохранилось только за теми, кто по состоянию на 1 октября 2017 года уже имел не менее 26 лет и 6 месяцев выслуги.

При этом важно помнить о различиях между пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет. Так «возрастные» пенсионные выплаты привязаны сейчас к возрасту 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако есть профессии, когда «особую» пенсию можно начать получать раньше.

Так, Законом № 911 вдекабре2015 годаустановлено, чтодляособойпенсииработникамлетныхилетно-испытательныхспециальностейнужнодостичь50-летнеговозраста.

В то же время артистам, работникам образования, здравоохранения, соцобеспечения, чтобы претендовать на пенсию по выслуге лет, сначала необходимо, чтобы им исполнилось 55 лет.

Еще один актуальный вопрос — получение дотационных пенсий.

В Законе «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусматривает начисление дотационных пенсий (пенсий с доплатами) некоторым категориям граждан.

Такие выплаты положены гражданам, имеющими значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и т. п, пенсий за особые заслуги перед Украиной.

В частности, право на дотационную пенсию по-прежнему будут иметь:

Герои Украины;

Лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни — 40% от общей суммы пенсии;

депутаты четырех и более созывов — 20% дотации;

многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей — 35−39%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», законодательством Украины предусмотрено, что некоторые граждане не имеют права на пенсию в силу ряда причин. Поэтому вместо пенсии они могут получать государственную социальную помощь.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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