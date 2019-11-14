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Украина

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

5:56 14 ноября 2019 169
Пенсия
Инф. «ФАКТОВ»

Законодательством Украины предусмотрено, что некоторые граждане не имеют права на пенсию в силу ряда причин. Поэтому вместо пенсии они могут получать государственную социальную помощь.

Также в эту группу граждан входят инвалиды, говорится в статье на АиФ.

Авторы статьи отмечают, что Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» (в редакции от 09 августа 2019 года) предусматривает следующее: государственная социальная помощь назначается лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В частности, речь идет о лицах, которые у которых умер кормилец или они достигли возраста, установленного статьей 1 настоящего Закона, и не имеют права получать в связи с этим пенсию в соответствии с законом, или признана лицом с инвалидностью в установленном порядке.

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Это также касается граждан, которые не получают пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве, предусмотренные Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Также к этой категории относятся малообеспеченные граждане (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца) и лица с инвалидностью I группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре Кабмин планово повысит прожиточной минимум, в связи с чем возрастет и привязанная к нему минимальная пенсия. Поэтому в выигрыше останутся те граждане, кто ее получает. Остальным же пенсионерам придется ждать очередного повышения в апреле.

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