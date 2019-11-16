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Украина

Украину обязали выплатить миллион за погибшего на Донбассе мирного жителя: почему так произошло

9:37 16 ноября 2019 321
Широкино
Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

Жители Широкино Донецкой области отсудили миллион гривен за погибшего родственника. Соответствующее решение, обязывающие государство Украина выплатить деньги родным покойного, вынес Жовтневый районный суд Мариуполя. Из решения, появившегося в Едином реестре судебных решений, следует, что в суд обратились жена и сын погибшего мужчины. В качестве ответчиков указаны Кабмин и Госказначейство Украины. МВД, СБУ, МИД и Минобороны — третьи лица.

Как выяснили «ФАКТЫ», мужчина погиб в 2015 году — в тот момент, когда в Широкино велись активные боевые действия. Решение суда компенсировать его жене и сыну миллион гривен морального ущерба (по 500 тысяч гривен каждому) вызвало много споров и обсуждений в социальных сетях. В то время, как одни решение приветствовали, другие сомневались, правильно ли при таких обстоятельствах (в условиях российско-украинской войны) взыскивать деньги с Украины. Подробности этого дела «ФАКТАМ» рассказал Владимир Щербаченко — руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив (именно эта организация помогла родственникам погибшего мужчины обратиться в суд). Владимир Щербаченко рассказал, что мужчин погиб во дворе своего дома.

- Это произошло 15 февраля 2015 года, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Щербаченко. — В него попала пуля, он погиб на месте. В это время в селе велись активные боевые действия. Тело мужчины обнаружили во дворе его дома. Как и в большинстве подобных случаев, установить, кто стрелял или хотя бы с какой стороны прилетела пуля, не удалось. Мы начали заниматься этим делом в 2017 году — после того, как пообщались со многими жителями Широкино.

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Семья погибшего мужчины, по словам Владимира Щербаченко, осталась без кормильца и без средств к существованию.

- Люди разуверились, никто не хотел им помочь, — говорит Владимир Щербаченко. — Не нужно воспринимать это решение суда как наказание государства. Просто государство должно поддерживать своих граждан — и военных, и гражданских. Все имеют право на защиту. И никакие 500 тысяч гривен не заменят женщине мужа, а сыну — отца. Сейчас это решение суда первой инстанции. Будет ли кто-то из ответчиков его оспаривать, мы пока не знаем.

Родные погибшего мужчины, по словам Владимира Щербачнко, не хотят общаться со СМИ и попросили не упоминать их фамилий. Решение суда заочное, так как представители ответчика в суде не присутствовали. Как стало известно «ФАКТАМ», из третьих лиц возражение в суде первой инстанции подавали только представители Министерства внутренних дел Украины. «ФАКТЫ» обращались по этому поводу в МВД, но там ситуацию пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе пострадавший от действий полиции отсудил более 200 тысяч гривен. В марте 2019 года пенсионер (тоже из Одессы) отсудил у государства 260 тысяч гривен морального ущерба за незаконное осуждение. А в Тернопле пенсионер отсудил деньги у нахамившего ему водителя маршрутки.

Фото — штаб ООС Facebook

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