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"Суд" в Крыму рассмотрел апелляцию на арест крымскотатарских активистов
В оккупированном Крыму подконтрольное российским оккупантам судилище оставило под арестом шестерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Так называемый «суд» отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова.
Таким образом, узники Кремля будут находиться в СИЗО до 5 февраля, передает «Радио Свобода».
«Все жалобы судом были отклонены. Или не были приняты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно излагались», — сказал адвокат Константин Рустемов.
После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Руслана Месута, Ленура Халилова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Айдера Джеппарова и Ескендера Сулейманова.
ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими оккупантами обысков в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с очередными арестами в оккупированном Крыму.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сейчас даже бывшие симпатики РФ на аннексированном полуострове впадают в отчаяние.
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