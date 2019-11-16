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Украина

"Суд" в Крыму рассмотрел апелляцию на арест крымскотатарских активистов

11:08 16 ноября 2019 26
Решение суда
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму подконтрольное российским оккупантам судилище оставило под арестом шестерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Так называемый «суд» отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова.

Таким образом, узники Кремля будут находиться в СИЗО до 5 февраля, передает «Радио Свобода».

«Все жалобы судом были отклонены. Или не были приняты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно излагались», — сказал адвокат Константин Рустемов.

После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Руслана Месута, Ленура Халилова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Айдера Джеппарова и Ескендера Сулейманова.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими оккупантами обысков в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с очередными арестами в оккупированном Крыму.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сейчас даже бывшие симпатики РФ на аннексированном полуострове впадают в отчаяние.

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