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Украина

Тепло и без осадков: синоптики уточнили позитивный прогноз на ближайшие сутки

19:19 16 ноября 2019 41
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, в воскресенье, 17 ноября, в Украине ожидается довольно теплая, как для ноября, и малооблачная погода без осадков.

Вместе с тем, в западных и южных областях в ночные и утренние часы будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточного и восточного направлений, умеренный.

Температура ночью 2−7 градусов тепла, холоднее — на Левобережье, там в ночные часы около 0. Днем воздух прогреется до 8−13 градусов, на Закарпатье до 17 градусов тепла.

В Киеве в воскресенье ожидается облачная погода, с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер будет преобладать юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5−7 градусов тепла, днем около +10.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что новая волна потепления в Украине возможна с 23 ноября и до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине, согласно его прогнозам, начнется приблизительно с 12 декабря.

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