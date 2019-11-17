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Во Львове известный супермаркет попал в скандал из-за крысы в зале (видео)
Во Львове в супермаркете сети «АТБ» покупатели заметили крысу, которая бегала по торговому залу. Ранее крысу видели в одном из киевских супермаркетов.
Видео из львовского магазина опубликовала в Facebook в группе «Людоньки, порадьте!» Юлианна Рыбникова.
Она пишет, что животное увидела в недавно открывшемся магазине на Сыхове.
«АТБ» на Сыхове. Открылись только неделю назад", — возмутилась женщина.
На ролике видно, как животное бежит по торговому залу. Когда грызуна ударил ногой охранник в синей куртке, крыса влетела в стенку.
Под видео появились возмущенные комментарии. Львовяне недоумевают, как в новой торговой точке появились грызуны, ведь магазин должны были принимать соответствующие органы, которые оценивают санитарию и возможность реализовывать продукты в таких условиях.
Напомним, в Харькове в витрине продуктового магазина заметили крупную серую мышь, которая с аппетитом ела батон. А в Киеве в витрине столичного супермаркета кот ел понравившиеся ему мясные деликатесы.
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