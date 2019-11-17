Россия начала процесс передачи захваченных кораблей Украине (видео)

Политика

Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщают российские СМИ.

Ожидается, что корабли передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста.

Каждое судно сопровождает буксир, впереди движется береговая охрана.

Как сообщил ранее «ФАКТАМ» информированный источник в командовании ВМС ВС Украины, из Одесского, Южного и Черноморского портов за возвращаемыми из плена судами уже вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия спешит вернуть Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до 9 декабря — даты встречи «нормандской четверки». При этом, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы на радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter