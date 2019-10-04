Украина

Зеленский встретился в Житомире с Лукашенко: в сеть попало видео огромного кортежа

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Александра Лукашенко на Форуме регионов в Житомире ознаменовалась огромным кортежем автомобилей.

Его величина настолько поразила пользователей сети, что они не смогли сдержать возмущения.

Видео выложил в сеть пользователь Twitter ФОП Чесний суд.

«Вот это велосипедная колонна!», — пошутил пользователь Angry Witch.

«Тур де Франс прям», — поддержал шутку Виктор Голуб.

Напомним, в августе недовольство киевлян вызвало видео президентского кортежа, которым Зеленский возвращался из Бабьего Яра вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а в сентябре — в сети обсуждали кортеж, встречавший в «Борисполе» президента Словакии Зузанну Чапутову,



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