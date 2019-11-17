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ФСБ России приняла важное решение по делу о захвате украинских кораблей
Следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков.
Как писали «ФАКТЫ», передача Украине кораблей, которые Россия захватила вблизи Керченского пролива, состоится 18 ноября в нейтральных водах Черного моря.
Так, три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь», и «Яны Капу» — около полудня вышли с территории Генмола в оккупированной Керчи. Впереди кораблей шла береговая охрана, каждое судно сопровождал буксир.
Как сообщил ранее «ФАКТАМ» информированный источник в командовании ВМС ВС Украины, из Одесского, Южного и Черноморского портов за возвращаемыми из плена судами уже вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».
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