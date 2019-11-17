В России назвали дату передачи Украине захваченных кораблей

Политика

Передача Украине кораблей, которые год назад захватила Россия вблизи Керченского пролива, состоится 18 ноября в нейтральных водах Черного моря. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

Так, три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь», и «Яны Капу» — около полудня вышли с территории Генмола в оккупированной Керчи. Впереди кораблей шла береговая охрана, каждое судно сопровождал буксир.

Как сообщил ранее «ФАКТАМ» информированный источник в командовании ВМС ВС Украины, из Одесского, Южного и Черноморского портов за возвращаемыми из плена судами уже вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия спешит вернуть Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до 9 декабря — даты встречи «нормандской четверки». При этом, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы на радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.

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