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Шоу-бизнес

Леди Гага стала подружкой невесты на свадьбе лучших друзей (фото)

23:43 17 ноября 2019 64
Леди Гага на свадьбе
Инф. «ФАКТОВ»

Знаменитая американская певица Леди Гага, которая недавно запрыгнула на фаната и упала вместе с ним со сцены во время шоу, решила проявить сдержанность и чопорность, посетив свадьбу своей личной визажистки и лучшей подруги Сары Танно.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram, сообщает КП.

Свадебная церемония прошла на пляже 16 ноября.

«Два моих лучших друга только что поженились. Время веселиться!»— подписала один из снимков Леди Гага.

Для свадьбы подруги с музыкантом Тимом Стюартом артистка выбрала розовое платье в пол с высоким разрезом — под цвет волос. На фотографиях она позирует босиком и с букетом в руках.

Интересно, что в ночь перед бракосочетанием Танно опубликовала снимки с репетиции свадебной церемонии. На них Леди Гага одета в черное платье макси. К наряду она подобрала массивные сережки кольца, а волосы собрала в пучок.

Издание напоминает, что певица работает с Сарой Танно с 2009 года. До Гаги визажист делала макияж Кэти Перри и Ферги. Вместе с лучшей подругой Гага запустила косметический бренд Haus Laboratories в 2018 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», падения и другие казусы во время выступлений не проходят для певицы напрасно — после них она вынуждена принимать специальные меры для восстановления своей формы. Так, после концертов 33-летняя звезда, в стиле спортсменов, в течение 5−10 минут принимает ванну со льдом, чтобы побыстрее восстановить форму. Затем еще 20 минут проводит в ванне, наполненной горячей водой. А потом еще двадцать минут лежит в специальном компрессионном костюме — также заполненным льдом.

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