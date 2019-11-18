24.05 / 24.37 26.42 / 26.95
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ситуация в Гонконге накаляется: город в огне (фото, видео)

8:52 18 ноября 2019 315
Протестующие в Гонконге
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ситуация в Гонконге, где вот уже шесть месяцев длятся протесты против правительства, накаляется. Возле Политехнического университета в центре города развернулось настоящее сражение между стражами порядка и протестующими. В университетском кампусе, который окружила полиция, забаррикадировались около 200 молодых людей. Когда протестующие по просьбе руководства учебного заведения попытались покинуть кампус, полицейские применили в отношении них силу и арестовали десятки людей. Студентам пришлось вернуться обратно. Полиция пошла на штурм.

Полицейские использовали водометы и слезоточивый газ и угрожают пустить в ход боевое оружие. Манифестанты швыряют камни и бутылки с коктейлем Молотова. Один из полицейских получил ранение, когда в него выстрелили из лука. Неизвестные также пытались сбить представителей полиции машиной.
Протестующие также подожгли полицейский грузовик на мосту рядом с университетом. Были слышны взрывы.

Как пишет The Guardian, тактика полиции вызывает опасения, что власти не заинтересованы в деэскалации конфликта, а намерены просто загнать в ловушку и арестовать всех участников протеста.

Фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что протестующие в Гонконге устроили публичный показ фильма об украинском Евромайдане и поплатились за это.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер