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Ситуация в Гонконге накаляется: город в огне (фото, видео)
Ситуация в Гонконге, где вот уже шесть месяцев длятся протесты против правительства, накаляется. Возле Политехнического университета в центре города развернулось настоящее сражение между стражами порядка и протестующими. В университетском кампусе, который окружила полиция, забаррикадировались около 200 молодых людей. Когда протестующие по просьбе руководства учебного заведения попытались покинуть кампус, полицейские применили в отношении них силу и арестовали десятки людей. Студентам пришлось вернуться обратно. Полиция пошла на штурм.
Полицейские использовали водометы и слезоточивый газ и угрожают пустить в ход боевое оружие. Манифестанты швыряют камни и бутылки с коктейлем Молотова. Один из полицейских получил ранение, когда в него выстрелили из лука. Неизвестные также пытались сбить представителей полиции машиной.
Протестующие также подожгли полицейский грузовик на мосту рядом с университетом. Были слышны взрывы.
Как пишет The Guardian, тактика полиции вызывает опасения, что власти не заинтересованы в деэскалации конфликта, а намерены просто загнать в ловушку и арестовать всех участников протеста.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что протестующие в Гонконге устроили публичный показ фильма об украинском Евромайдане и поплатились за это.
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