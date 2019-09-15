Водометы против коктейлей Молотова: в Гонконге с новой силой разгорелись протесты (видео)

Мир

В Гонконге не стихают массовые уличные протесты. На антиправительственные акции вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без жестких столкновений с полицией. Силовики применили водометы с синей жидкостью (чтобы потом легко идентифицировать протестующих) и слезоточивый газ.

Центром столкновений стала площадь возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии КНР. На здании был вывешен баннер, напоминающий о важной для Китая дате (1 октября — день образования КНР). Протестующим баннер не понравился, в здание полетели булыжники, а когда полиция попыталась оттеснить толпу, то протестующие воспользовались коктейлями Молотова. Полиция в свою очередь подогнала к площади водометы и применила их по толпе.

Один из водометов загорелся после попадания по нему зажигательной смеси. Лидеры протестующих сообщают о массовых задержаниях в городе.

see how @hkpoliceforce «enforce» today, beating up random youngsters but not those pro Beijing gangs who started the fight. No pro-Beijing thugs arrested, only arrested the youngsters.#PoliceState #StateTerrorism #HongKongPolice #HongKong pic.twitter.com/vNkcPpqo2f — LO Kin-hei 羅健熙 (@lokinhei) September 14, 2019

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже три месяца. На улицы люди вышли, протестуя против законопроекта об экстрадиции. Если бы документ утвердили, то Гонконг был бы обязан выдавать граждан по запросу китайских полицейских органов. В начале сентября было заявлено, что законопроект рассматривать наверняка не будут, но участников протестов это не успокоило.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter