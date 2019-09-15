- 19:36 Запорожский «Мотор» проиграл на старте гандбольной Лиги чемпионов
- 19:20 Водометы против коктейлей Молотова: в Гонконге с новой силой разгорелись протесты
- 19:01 «Динамо» проиграло в Киеве «Десне»: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:24 "Формула Штайнмайера" — это бомба не замедленного, а достаточно быстрого действия, — Илларионов
- 17:54 Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:51 Рост доллара и минимальной зарплаты: что предложил Кабмин в госбюджете-2020
- 17:29 В Харькове избили активистов ЛГБТ-марша: подробности конфликта
- 16:59 16 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог Андрей Коваленко
- 16:32 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 16:29 15 сентября на Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя
- 16:16 Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
- 16:12 Футбольный пилигрим: умер тренер, работавший с 55 командами в 32 странах мира
Водометы против коктейлей Молотова: в Гонконге с новой силой разгорелись протесты (видео)
В Гонконге не стихают массовые уличные протесты. На антиправительственные акции вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без жестких столкновений с полицией. Силовики применили водометы с синей жидкостью (чтобы потом легко идентифицировать протестующих) и слезоточивый газ.
Центром столкновений стала площадь возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии КНР. На здании был вывешен баннер, напоминающий о важной для Китая дате (1 октября — день образования КНР). Протестующим баннер не понравился, в здание полетели булыжники, а когда полиция попыталась оттеснить толпу, то протестующие воспользовались коктейлями Молотова. Полиция в свою очередь подогнала к площади водометы и применила их по толпе.
Один из водометов загорелся после попадания по нему зажигательной смеси. Лидеры протестующих сообщают о массовых задержаниях в городе.
see how @hkpoliceforce «enforce» today, beating up random youngsters but not those pro Beijing gangs who started the fight. No pro-Beijing thugs arrested, only arrested the youngsters.#PoliceState #StateTerrorism #HongKongPolice #HongKong pic.twitter.com/vNkcPpqo2f— LO Kin-hei 羅健熙 (@lokinhei) September 14, 2019
Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже три месяца. На улицы люди вышли, протестуя против законопроекта об экстрадиции. Если бы документ утвердили, то Гонконг был бы обязан выдавать граждан по запросу китайских полицейских органов. В начале сентября было заявлено, что законопроект рассматривать наверняка не будут, но участников протестов это не успокоило.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"