24.67 / 24.93 27.19 / 27.61
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Водометы против коктейлей Молотова: в Гонконге с новой силой разгорелись протесты (видео)

19:20 15 сентября 2019 14
гонконг
Инф. «ФАКТОВ»

В Гонконге не стихают массовые уличные протесты. На антиправительственные акции вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без жестких столкновений с полицией. Силовики применили водометы с синей жидкостью (чтобы потом легко идентифицировать протестующих) и слезоточивый газ.

Центром столкновений стала площадь возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии КНР. На здании был вывешен баннер, напоминающий о важной для Китая дате (1 октября — день образования КНР). Протестующим баннер не понравился, в здание полетели булыжники, а когда полиция попыталась оттеснить толпу, то протестующие воспользовались коктейлями Молотова. Полиция в свою очередь подогнала к площади водометы и применила их по толпе.

протест

Один из водометов загорелся после попадания по нему зажигательной смеси. Лидеры протестующих сообщают о массовых задержаниях в городе.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже три месяца. На улицы люди вышли, протестуя против законопроекта об экстрадиции. Если бы документ утвердили, то Гонконг был бы обязан выдавать граждан по запросу китайских полицейских органов. В начале сентября было заявлено, что законопроект рассматривать наверняка не будут, но участников протестов это не успокоило.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер