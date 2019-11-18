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Украина

"Доступные лекарства": заработал сервис поиска аптек рядом с семейным врачом

12:06 18 ноября 2019 89
Таблетки
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине заработал онлайн-сервис, показывающих места расположения аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, в котором ведут прием семейные врачи, педиатры и терапевты.

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, новый онлайн-инструмент будет полезен пациентам, которые смогут найти ближайшую к месту приема врача аптеку и получить лекарства по программе «Доступные лекарства», а также местной власти и бизнесу — на карте можно узнать, где есть «белые пятна» в аптечной инфраструктуре.

Воспользоваться инструментом можно ЗДЕСЬ.

Напомним, что правительственная программа «Доступные лекарства» предусматривает получение пациентом, подписавшим декларацию с врачом, частично или полностью оплаченных государством лекарств по предоставленному в аптеку рецепту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля обновилась программа «Доступные лекарства», по которой пациенты получают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Их получение в аптеках без привязки к местности возможно и по электронному рецепту, который выписывает семейный врач, терапевт или педиатр.

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