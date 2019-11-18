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Украина

РосСМИ сообщили о начале передачи Россией захваченных украинских кораблей

12:13 18 ноября 2019 60
корабли
Инф. «ФАКТОВ»

В России заявили о начале передачи захваченных возле Керченского пролива украинских кораблей. Украина ожидает возвращения военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу». Процесс передачи должен состояться районе мыса Меганом, где с четырех часов утра дежурит техника ВМС Украины. Она готова взять на буксир суда, которые после обстрела и захвата долгое время стояли поврежденными в порту Керчи в оккупированном Крыму.

Ранее стало известно, что россияне затягивают передачу кораблей: суда вышли из Керчи еще 17 ноября, прошли по Керченскому проливу, но у мыса Меганом по состоянию на утро 18 ноября вернувшихся кораблей не наблюдалось.

Напомним, Россия должна была вернуть корабли и их экипаж до 26 июня по решению Международного морского трибунала ООН. Моряков вернули только 7 сентября, с передачей техники РФ предложила подождать до конца года.

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