Как справиться с простудой за 24 часа: советы британских врачей

Здоровье и медицина

Когда начинает першить в горле и течь из носа, в голову приходит мрачная мысль: «Я заболеваю». Однако, если не сидеть, сложа руки, а приступать к действиям при первых же симптомах простуды, избавиться от нее можно всего лишь за сутки. Издание The Sun приводит советы врачей, которые помогут выздороветь за 24 часа.

Утро

7.00

Рекомендуется принять горячий душ. Как утверждает профессор Рон Экклз из Университета Кардиффа, это поможет при кашле и улучшит ситуацию с выделениями из носа. В то время, как пар очистит носовые пазухи, горячая вода снимет боль в мышцах.

8.00

Утром полезно принять большую дозу витамина С. Как говорит диетолог Аманда Урселл, на завтрак можно приготовить фруктовый салат с добавлением апельсинов и киви. Или же добавьте в овсянку свежие ягоды. Откажитесь от привычных чая и кофе, которые содержат кофеин и могут вызвать обезвоживание организма. Лучше выпить стакан свежевыжатого апельсинового сока.

10.00.

Попробуйте воспользоваться солевым ингалятором. Он поможет облегчить кашель и чихание. Дышать нужно, как обычно — вдыхая через рот и выдыхая через нос. Это, как говорит терапевт Джули Сильвер, позволит микроскопическим частичкам соли лучше проникнуть в дыхательные пути и облегчить симптомы простуды.

День

12.00

По возможности оставайтесь дома, в тепле, хорошенько укутавшись. «Нос — это первая линия иммунной защиты, где антитела и макрофаги борются с вирусами. Если нос переохлаждается, эти иммунные системы не могут работать надлежащим образом, и вы становитесь более уязвимы для инфекций», — говорит доктор Сара Брюэр. Если же вам все же необходимо выйти на улицу — позаботьтесь о том, чтобы держать нос в тепле, уткнув его в шарф. Если необходимо — пользуйтесь назальным спреем.

13.00

Лучшее блюдо на обед — это куриный бульон. Он теплый, питательный и позволит вам чувствовать себя лучше.

15.00

Пейте много жидкости — в особенности воды. Но будьте осторожны с алкоголем — он может вызвать обезвоживание.

16.00

Перекусывайте орехами — особенно хороши бразильские орехи. Они богаты селеном, который нужен для исправной работы иммунных систем и

усиливает способность тела бороться с инфекцией.

Вечер

18.00

На ужин полезно приготовить популярное в Британии блюдо карри — мясо или овощи, приготовленные в соусе со специями. Специи, в том числе перец-чили, раздражают слизистую носа. А это, как считает Аманда Урселл, облегчает высмаркивание и освобождение носа от слизи.

20.00

Примите лекарство. Отоларинголог Адам Фрош считает, что, что лучше всего принять комбинацию парацетамола и ибупрофена. «Многие не осознают, что можно принимать оба этих лекарства», — говорит доктор Фрош. По его словам, парацетамол можно принимать четыре раза в день, и ибупрофен — три. Поэтому ибупрофен, который действует дольше, лучше принять на ночь — это позволит вам спать спокойнее. А парацетамол — в течение дня.

Эти лекарства помогает бороться с температурой и облегчают боль.

22.00

Спать следует не менее восьми часов. Недостаток сна подрывает защитные силы организма.

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