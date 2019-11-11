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Кинообзор

«Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. Премьерой недели является комедийный боевик «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт. Для похода в кино с детьми предлагается полнометражный мультфильм «Playmobil: Фильм». Поклонники Мэтта Дэймона и Кристиана Бейла смогут увидеть своих кумиров вместе в спортивной драме «Аутсайдеры». А для любителей пощекотать нервы прокатчики приготовили два «ужастика» — «Полароид» и «Проклятие крови». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Доктор Сон» по Стивену Кингу и других премьерных картинах прошлой недели.

«Playmobil: Фильм»

(6+, Германия — Франция, Pathé, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 75 миллионов долларов)

Playmobil — это очень популярные в Западной Европе игрушки, напоминающие по своей задумке знаменитые конструкторы Lego. После выхода в прокат фильмов, в которых главными героями стали персонажи Lego, Playmobil решил не отставать от конкурента. Так и появился полнометражный мультфильм, который мы представляем сегодня.

Это история о девушке и ее младшем брате, которые лишились родителей. Героиня ленты очень боится, что с ее братом что-нибудь случится, и чрезмерно опекает его. Однажды мальчик убегает. Сестра находит его в магазине игрушек. Неожиданно оба оказываются в волшебной стране Playmobil. Их приключения и показаны в мультфильме, снятом американским режиссером Лино Ди Сальво. Это его дебют. Раньше Ди Сальво работал в качестве художника-аниматора над популярными картинами «102 далматинца», «Болт», «Холодное сердце».

Во Франции мультфильм вышел в прокат в августе и собрал всего 11,6 миллиона долларов. Критики дали ему негативные оценки, неизбежно сравнивая с «Lego Фильм» и «Lego Фильм 2».

«Ангелы Чарли»

(12+, США, Sony Pictures, комедийный боевик, бюджет — 48 миллионов долларов)

«Ангелы Чарли» — весьма популярный и успешный проект, начало которому было положено еще в 1976 году. Тогда в США вышел телесериал с таким названием. Некий таинственный богач по имени Чарли держит частное детективное агентство, в котором работают три его очаровательные помощницы. Это молодые женщины с непростыми судьбами. Но их объединяют выдающиеся способности, которые помогают раскрывать самые запутанные тайны. С Чарли девушки общаются исключительно по средствам связи. Получают от него задания и докладывают о выполнении.

В сериале «Ангелов» сыграли звезды Голливуда 70-х Жаклин Смит, Фара Фосетт и Кейт Джексон. Затем их сменили Шерил Лэдд, Таня Робертс и Шелли Хэк. «Ангелы Чарли» выдержали пять сезонов. Всего было показано 105 серий по 50 минут каждая. Сериал стал культовым.

В 2000 году киностудия Columbia Pictures выпустила художественный фильм «Ангелы Чарли» с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. На съемки было потрачено 93 миллиона долларов. Кассовые сборы составили 264,1 миллиона долларов. Это был несомненный успех. Спустя три года появилось продолжение — «Ангелы Чарли: Только вперед». Бюджет был уже 120 миллионов долларов. Картина собрала 259,2 миллиона долларов. В 2011 году была предпринята попытка вернуть «Ангелов Чарли» на телеэкран, но сериал провалился. Сняли только восемь серий, но даже не все показали. Учитывая все это, затея со съемками нового фильма выглядит весьма рискованной. Тем не менее актриса и режиссер Элизабет Бэнкс, известная по фильмам «Идеальный голос», «Блондинка в эфире», «Голодные игры», пошла на это. Главные роли она доверила Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт (принцесса Жасмин в «Аладдине»), Эллен Балинска (дебют актрисы). Этой троице предстоит спасти мир от злодея, который пытается завладеть новейшим сверхсекретным оружием.

«Аутсайдеры»

(12+, США, 20th Century Fox, спортивная драма, бюджет — 97,6 миллиона долларов)

В оригинале фильм называется «Ford против Ferrari» и рассказывает о реальном противоборстве двух автомобильных компаний на гонках в Ле-Мане в 1960-х годах. Снял картину известный американский режиссер Джеймс Мэнголд. Его предыдущие фильмы пользовались большим успехом как у зрителей, так и у критиков — «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне и Робертом де Ниро, «Прерванная жизнь» с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли, «Рыцарь дня» с Томом Крузом и Камерон Диас, «Логан» с Хью Джекменом.

В «Аутсайдерах» главные роли исполнили голливудские звезды Кристиан Бейл («Темный рыцарь», «Власть») и Мэтт Дэймон («Идентификация Борна», «Марсианин»). Критики с восторгом приняли фильм. Он уже успел получить первые награды — три премии Hollywood Film Awards, включая категорию «Лучший режиссер».

«Полароид»

(16+, США, Vertical Entertainment, фильм ужасов)

В основу картины положен одноименный короткометражный фильм, который пользовался успехом в 2015 году. Скромная старшеклассница получает в подарок от своего знакомого старенький фотоаппарат Polaroid. Парень купил его на гаражной распродаже. Девушка снимает приятеля, а потом отправляется с фотоаппаратом на вечеринку. Там она делает еще несколько снимков своих друзей. Вскоре героиня узнает, что парень, подаривший ей Polaroid, был убит! Оказывается, аппарат когда-то принадлежал учителю, которого обвинили в издевательствах и убийстве нескольких учеников…

Фильм вышел в американский прокат в середине сентября и собрал 2,4 миллиона долларов.

«Проклятие крови»

(18+, США, UFO Pictures, фильм ужасов)

Две сестры в детстве подвергались издевательствам и пыткам со стороны отца. Они росли с одной мыслью — отомстить. Но отец умер. Сестры решают прибегнуть к черной магии, чтобы воскресить садиста и воздать ему по заслугам…

Фильм снял режиссер Джеймс Каллен Брэссак («В центре внимания»). Главные роли исполнили Мадлен Уэйд и Оджи Дьюк. Ранее актрисы снимались исключительно в эпизодических ролях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что звезду Голливуда Анджелину Джоли с детьми засняли замерзающими на пляже на Канарах (фото), а красотка Сальма Хайек повеселила сеть видео, в котором она пытается выгнать утку, проникшую в ее шикарный дом.

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