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Никакой Ляшко не страшен: "слуга народа" Беленюк преподал коллегам-нардепам урок самообороны
«Слуга народа» Жан Беленюк, недавно ставший двукратным чемпионом мира по борьбе, решил показать коллегам по парламенту, как им следует вести себя при нападении.
«Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически осуществляются нападения», — так Беленюк прокомментировал короткий видеоролик, который он опубликовал на своей страничке в Facebook.
На видео спарринг-партнер Беленюка нападает на спортсмена с возгласом: «Ах ты ж, скотиняка». Это напоминает недавний инцидент, случившийся в аэропорту «Борисполь», где экс-нардеп Олег Ляшко взял «за грудки» бывшего представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура направила в суд ходатайство о взятии под стражу бывшего народного депутата, лидера Радикальной Партии Олега Ляшко. Ему инкриминируют угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля
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