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В Раду подали законопроект, облегчающий жизнь «евробляхерам»: что предусматривает документ
В Украине «евробляхерам» могут увеличить предельный срок для растаможки и уменьшить стоимость процедуры. Об этом сообщает РБК-Украина.
В Раде зарегистрирован проект закона нардепа Алексея Ковалева № 2345. Он предусматривает временную приостановку штрафных санкций за нарушения при перемещении автотранспорта в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины на 180 дней.
Алексей Ковалев также подал законопроект № 2342. Он «замораживает» на 180 дней ставки акцизного налога для авто. Но нормы распространяются лишь на транспортные средства, которые ввезены на таможенную территорию Украины до вступления нового закона в силу.
Кроме того предлагается с 1 января 2021 года вообще изменить подакцизный список.
Ранее сообщалось, что на Буковине наладили схему по незаконной растаможке евроблях.
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