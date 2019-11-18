Украина

В Раду подали законопроект, облегчающий жизнь «евробляхерам»: что предусматривает документ

В Украине «евробляхерам» могут увеличить предельный срок для растаможки и уменьшить стоимость процедуры. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Раде зарегистрирован проект закона нардепа Алексея Ковалева № 2345. Он предусматривает временную приостановку штрафных санкций за нарушения при перемещении автотранспорта в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины на 180 дней.

Алексей Ковалев также подал законопроект № 2342. Он «замораживает» на 180 дней ставки акцизного налога для авто. Но нормы распространяются лишь на транспортные средства, которые ввезены на таможенную территорию Украины до вступления нового закона в силу.

Кроме того предлагается с 1 января 2021 года вообще изменить подакцизный список.

Ранее сообщалось, что на Буковине наладили схему по незаконной растаможке евроблях.

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