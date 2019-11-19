Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Украина

Похолодание, которое пришло в Украину в начале рабочей недели, продолжится. Ночные температуры будут в пределах нуля и небольших минусов, днем тепло останется еще на юге и в Крыму.

Во вторник, 19 ноября, в большинстве областей, ночью 0−5 градусов тепла. В ночь на вторник в восточной части 1−5 градусов мороза, днем ​​от 3 до 9 градусов тепла.

Теплая погода ожидается в западных областях. В Одесской области и в Крыму ночью 2−8 градусов тепла, днем ​​8−15 градусов со знаком «плюс».

По прогнозам Укргидрометцентра, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Похожие температуры покажут термометры и в среду, 20 ноября.

Осадков будет совсем мало. Небольшой дождь возможен ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях.

Напомним, по прогнозам синоптиков, конец недели будет довольно холодным. Ночью ожидается в некоторых областях до минус 10 градусов.

Как писали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач считает, что синоптическая зима придет одновременно с календарной: в первых числах декабря. Об этом в материале: «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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