- 08:53 Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе
- 08:46 «Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе
- 08:33 Возврат захваченных Россией кораблей в Керченском проливе: Украина может потребовать компенсацию
- 08:30 «Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как?
- 08:15 Оккупанты собрались снести храм в Крыму: что об этом известно
- 08:04 «Мои ожерелья стали призами на конкурсе красоты в США»: украинка создает авторские украшения
- 07:52 Трагедия в Черкасской области: двое детей погибли из-за обогревателя
- 07:39 Женщинам сложнее бросить курить, чем мужчинам: как избавиться от вредной привычки
- 07:34 Дания и Швейцария нашли третьего лишнего в группе: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020
- 07:30 Новые тренды в маникюре: модный дизайн Bubbly Foam, оригинальные идеи
- 07:23 Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
- 06:44 «Вы — чудовище!» Муж Собчак Богомолов шокировал сеть фильмом про девочку, которую зажарили и съели родители
Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Похолодание, которое пришло в Украину в начале рабочей недели, продолжится. Ночные температуры будут в пределах нуля и небольших минусов, днем тепло останется еще на юге и в Крыму.
Во вторник, 19 ноября, в большинстве областей, ночью 0−5 градусов тепла. В ночь на вторник в восточной части 1−5 градусов мороза, днем от 3 до 9 градусов тепла.
Теплая погода ожидается в западных областях. В Одесской области и в Крыму ночью 2−8 градусов тепла, днем 8−15 градусов со знаком «плюс».
По прогнозам Укргидрометцентра, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).
Похожие температуры покажут термометры и в среду, 20 ноября.
Осадков будет совсем мало. Небольшой дождь возможен ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях.
Напомним, по прогнозам синоптиков, конец недели будет довольно холодным. Ночью ожидается в некоторых областях до минус 10 градусов.
Как писали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач считает, что синоптическая зима придет одновременно с календарной: в первых числах декабря. Об этом в материале: «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон посетила варьете в черном вечернем платье, вызвав слухи о своей беременности (фото, видео)
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...