- 09:46 Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие
- 09:45 Девушка решила сделать милое селфи с собакой и получила неожиданный результат, насмешивший сеть
- 09:43 Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями
- 09:43 Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека
- 09:26 «Больше, чем нужно»: Новосад сделала громкое заявление об украинских учителях
- 09:15 В Москве экстренно госпитализирован знаменитый актер
- 09:13 "Хотел отомстить за мать": под Хмельницким чиновник привязал собаку к машине и 1,5 км тащил по дороге
- 09:09 Доллар стремительно теряет в цене: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:53 Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе
- 08:46 «Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе
- 08:33 Возврат захваченных Россией кораблей в Керченском проливе: Украина может потребовать компенсацию
- 08:30 «Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как?
Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека
В акции «Всеукраинский диктант национального единства», которая прошла 8 ноября, победителями стали только два человека. Их работы оказались без единой ошибки.
Об этом в эфире Украинского радио, рассказала соорганизатор диктанта Елена Зелинченко.
«У нас могла бы быть третья победительница, она практически все написала правильно, но взяла» Украинская радио «в кавычки, и таким образом срезалась и не вышла в абсолютные победители. Но на второе место попала», — добавила Елена Зелинченко.
Отметим, для тех, кто не допустил значительных ошибок, организаторы решили создать вторую и третью номинацию — аналог второго и третьего мест.
По словам автора диктанта Александра Авраменко, в этом году текст оказался сложным.
«Хотя в прошлом году было 311 работ без единой ошибки. Надо заметить, что в прошлом году можно было в течение двух дней прийти к ученым, филологам, выверить все ошибки, посоветоваться, а здесь надо было в течение 15 минут прислать свою работу, и проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей «, — уточнил Авраменко.
Из-за того, что работы направлялись по электронной почте, сложно определить всю географию нынешнего диктанта. Впрочем, организаторы все-таки определили самые активные регионы.
По словам организаторов диктанта, самыми активными были Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области.
Кроме того, 14 писем пришло из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 писем из Латвии, 4 из Малайзии, 3 из Германии, 2 из Дании и по одному из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.
С полным списком победителей XIX Всеукраинского диктанта национального единства можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в этом году акция «Всеукраинский диктант национального единства» прошла в 19 раз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон посетила варьете в черном вечернем платье, вызвав слухи о своей беременности (фото, видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...