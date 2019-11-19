Общество и люди

Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека

В акции «Всеукраинский диктант национального единства», которая прошла 8 ноября, победителями стали только два человека. Их работы оказались без единой ошибки.

Об этом в эфире Украинского радио, рассказала соорганизатор диктанта Елена Зелинченко.

«У нас могла бы быть третья победительница, она практически все написала правильно, но взяла» Украинская радио «в кавычки, и таким образом срезалась и не вышла в абсолютные победители. Но на второе место попала», — добавила Елена Зелинченко.

Отметим, для тех, кто не допустил значительных ошибок, организаторы решили создать вторую и третью номинацию — аналог второго и третьего мест.

По словам автора диктанта Александра Авраменко, в этом году текст оказался сложным.

«Хотя в прошлом году было 311 работ без единой ошибки. Надо заметить, что в прошлом году можно было в течение двух дней прийти к ученым, филологам, выверить все ошибки, посоветоваться, а здесь надо было в течение 15 минут прислать свою работу, и проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей «, — уточнил Авраменко.

Из-за того, что работы направлялись по электронной почте, сложно определить всю географию нынешнего диктанта. Впрочем, организаторы все-таки определили самые активные регионы.

По словам организаторов диктанта, самыми активными были Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области.

Кроме того, 14 писем пришло из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 писем из Латвии, 4 из Малайзии, 3 из Германии, 2 из Дании и по одному из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.

С полным списком победителей XIX Всеукраинского диктанта национального единства можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в этом году акция «Всеукраинский диктант национального единства» прошла в 19 раз.

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