Из одежды только стразы: голая Тина Кароль взбудоражила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль, рассказавшая в интервью «ФАКТАМ» о любимом мужчине, удивила поклонников провокационным фото. Звезда опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует голой. Единственный элемент одежды — длинные черные перчатки со стразами. Для фото Тина выбрала такую позу, чтобы не показать ничего лишнего. Но кадр получился довольно провокационным.

В подписи к фото Кароль сообщила поклонникам, что готовит для них премьеру — клип на песню «Иди на жизнь».

В комментариях поклонники восхищаются певицей и осыпают ее комплиментами.

Тина в интервью «ФАКТАМ» рассказывала, что быть в прекрасной форме ей помогает система питания, основана на жирах. Певица выбирает продукты с высоким содержинием жира, но мало употребляет углеводы. Естественно, она не употребляет фастфуд, сладкое и мучное.

Недавно Тина Кароль и Юрий Горбунов удивили эпатажной выходкой на сцене — телеведущий схватил певицу за ягодицы прямо на глазах у Кати Осадчей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая написала для Тины песню «Вабити», показала пышные формы в купальнике.

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