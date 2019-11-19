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Украина

Люди выстроились в очередь: на Сумщине прощаются с погибшими при взрыве в Балаклее военными (фото)

13:17 19 ноября 2019 80
Прощание
Инф. «ФАКТОВ»

В Ахтырке проходит прощание с военнослужащими, которые 15 ноября погибли при взрывах на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее (Харьковская область). Об этом сообщает UA:Суми.

В помещении местного клуба жители города прощаются с прапорщиком Мовчаном Дмитрием Сергеевичем и старшим солдатом Ярмаком Денисом Николаевичем. На технической территории базы в Балаклее они выполняли плановые работы по утилизации остатков боеприпасов и их элементов и погибли из-за взрывов, которые произошли при детонации снарядов.

Ранее сообщалось, что причиной детонации остатков боеприпасов, которые были подготовлены к утилизации, стало загорание твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб». В результате взрывов погибли двое военнослужащих, пять человек получили ранения.

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