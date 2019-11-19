Предлагали миллионы долларов: Кошевой сделал громкое заявление о выборах в Раду

Украина

Актеру студии «Квартал 95» Евгению Кошевому перед парламентскими выборами летом этого года предлагали от 400 тысяч долларов до пяти миллионов долларов за место в списке партии «Слуга народа». Напомним, что перед выборами президенту Владимиру Зеленскому пожаловались, что в его штабах у людей за место в списке требовали до двух миллионов долларов.

О щедрых предложениях Евгений Кошевой рассказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону. «Я на парламентских выборах мог заработать около „десятки“. Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу (Зеленскому)», — сказал он и добавил, что ни один из «ходоков» в Раду так и не прошел: «Нет, ни одного из тех, кто предлагал, слава богу».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Кошевой рассказал, что в офис президента впервые попал после инаугурации и понял, что ему там делать нечего.

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