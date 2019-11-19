- 14:49 Всемирный день ребенка 2019: открытки и поздравления
- 14:44 Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе
- 14:28 Названо число граждан Украины, задержанных в Польше по запросу России в Интерпол
- 14:27 Дело о взятке в ОП: одна из фигуранток вышла из СИЗО
- 14:22 Ретроспективный пересмотр «зеленого» тарифа увеличит долю российской электроэнергии на нашем рынке, — эксперт
- 14:22 Бил женщин в лицо и убегал: в Днепре поймали опасного преступника
- 14:16 Дочь больной Заворотнюк похвасталась новым платьем
- 14:07 Эколог назвала манипулятивным рейтинг крупнейших загрязнителей воздуха от Минэнерго
- 14:05 "Ждем на корпоративах": Тимошенко ответила Зеленскому на обвинения
- 13:59 Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным на встрече в Париже
- 13:58 Горячая штучка: что постит в Instagram самая красивая студентка Украины
- 13:55 Трагедия потрясла Запорожье: жуткой смертью погибла целая семья
Предлагали миллионы долларов: Кошевой сделал громкое заявление о выборах в Раду
Актеру студии «Квартал 95» Евгению Кошевому перед парламентскими выборами летом этого года предлагали от 400 тысяч долларов до пяти миллионов долларов за место в списке партии «Слуга народа». Напомним, что перед выборами президенту Владимиру Зеленскому пожаловались, что в его штабах у людей за место в списке требовали до двух миллионов долларов.
О щедрых предложениях Евгений Кошевой рассказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону. «Я на парламентских выборах мог заработать около „десятки“. Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу (Зеленскому)», — сказал он и добавил, что ни один из «ходоков» в Раду так и не прошел: «Нет, ни одного из тех, кто предлагал, слава богу».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Кошевой рассказал, что в офис президента впервые попал после инаугурации и понял, что ему там делать нечего.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?