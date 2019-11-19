Дочь больной Заворотнюк похвасталась новым платьем (фото)

Шоу-бизнес

Пока популярная актриса Анастасия Заворотнюк мужественно сражается с тяжелым недугом и, по слухам, идет на поправку, ее дочь Анна не сидит, сложа руки, а самостоятельно зарабатывает на жизнь. 22-летняя девушка запустила свою линию одежды и аксессуаров. Модные наряды Анна продает в сети и сама выступает в качестве модели.

Новое, романтичное синее в цветочек платье Анна демонстрирует на улице. Талию она подчеркнула поясом, а образ дополнила шляпой и аксессуарами — золотыми серьгами и элементом на поясе в виде листа.

Комментарии в публикации Анна отключила, видимо, чтобы не одолевали расспросами о матери. Семья Заворотнюк по-прежнему не комментирует болезнь актрисы. Как сообщают СМИ, Анастасия проходит реабилитацию и была замечена в бассейне. Семья прекрасной няни отказывается от посторонней помощи.

Ранее Анна Заворотнюк порадовалась в сети новому маникюру.

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