24.07 / 24.33 26.49 / 26.90
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не нарадуюсь»: дочь больной Заворотнюк ошарашила новостью

10:24 18 ноября 2019 1783
Анна Заворотнюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая мужественно борется с онкологическим заболеванием, прервала молчание в сети. Анна опубликовала в Instagrram новое фото, буквально ошарашив подписчиков. Девушка посвятила радостный пост маникюру. После процедуры в салоне она показала аккуратные ногти, покрытые белым лаком.

«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — коротко подписала она.

Анна по-прежнему не комментирует состояние матери. В сети стали появляется новости об улучшении состояния актрисы. Оптимистичными прогнозами поделился продюсер Андрей Разин. Также в СМИ пишут, якобы Анастасию Заворотнюк видели в бассейне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер