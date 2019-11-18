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- 10:24 «Не нарадуюсь»: дочь больной Заворотнюк ошарашила новостью
«Не нарадуюсь»: дочь больной Заворотнюк ошарашила новостью
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая мужественно борется с онкологическим заболеванием, прервала молчание в сети. Анна опубликовала в Instagrram новое фото, буквально ошарашив подписчиков. Девушка посвятила радостный пост маникюру. После процедуры в салоне она показала аккуратные ногти, покрытые белым лаком.
«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — коротко подписала она.
Анна по-прежнему не комментирует состояние матери. В сети стали появляется новости об улучшении состояния актрисы. Оптимистичными прогнозами поделился продюсер Андрей Разин. Также в СМИ пишут, якобы Анастасию Заворотнюк видели в бассейне.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».