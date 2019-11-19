Происшествия

Только без паники: жителей Черкасс просят не пугаться воя сирен 21 ноября

В четверг, 21 ноября, с 9:00 до 13:00 в Черкассах и районах области включат электросирены гражданской защиты. Ранее в городе произошло ЧП — в школе № 29 в фойе распылили газовую смесь. О предстоящих в Черкассах учениях сообщает издание «Про все».

Включение электросирен будет проведено для проверки их работоспособности. Ее выполнят сотрудники Черкасского филиала ПАО «Укртелеком» вместе с управлением гражданской защиты департамента ЖКК Черкасского городского совета и управлением гражданской защиты Черкасской ОГА.

«Просьба ко всем жителям города и районов области — сохранять спокойствие во время звукового сигнала электросирен», — подчеркнули в городском совете.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек.

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