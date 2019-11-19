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Украина

Решение принято: вместо знаменитого книжного рынка на киевской Петровке построят очередной ТРЦ

18:12 19 ноября 2019 156
Рынок Петровка
Инф. «ФАКТОВ»

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА разрешил построить ТРЦ на месте, где располагается рынок Петровка. А недавно в одном из известных киевских ТРЦ обвалился потолок. О судьбе Петровки сообщает UBR.

Торгово-развлекательный центр может вскоре появиться на месте рынка на ул. Вербовая, 21, 23 — он должен занять площадь около 1 га. Разрешение предусматривает строительство здания высотой до девяти этажей.

Ранее участком на территории книжного рынка Петровка интересовался девелопер и собственник ТРЦ Blockbuster Mall Вагиф Алиев — он планировал строительство одноименного торгово-развлекательно центра.

Участок, на котором находится рынок Петровка, принадлежит Михаилу Табачнику, брату бывшего министра образования времен Януковича.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Петровке продаются базы данных заемщиков, и никто из правоохранителей на это не реагирует.

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