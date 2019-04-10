«Коллекторы угрожают убийством»: подробности масштабной финансовой аферы на Черкасчине

Происшествия

В Жашкове Черкасской области разгорелся скандал: более пятидесяти человек неожиданно узнали, что на них оформлены кредиты в неизвестной им киевской финансовой организации. Причем выяснилось это после того, как коллекторы стали открыто им угрожать. И хотя пострадавшие обратились в полицию, атаки со стороны коллекторов не прекратились. Как могло случиться, что персональными данными полусотни жителей одного райцентра воспользовались злоумышленники? И как пострадавшим доказать, что злополучные кредиты они не оформляли? Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Запорожье мужчина умер во время визита коллекторов, которые пришли его выселять, а в Киеве коллекторы держали в страхе и терроризировали целую школу.

«Ты никуда не будешь обращаться. Иначе приедут за тобой, твоей женой, за твоими родными…»

— Никогда не слышала названия этой финансовой организации! — рассказала «ФАКТАМ» жительница Жашкова Юлия Кровальская. — Поэтому, когда мне позвонил человек, представившийся сотрудником этой конторы, и потребовал вернуть кредит, я подумала, что это розыгрыш. Звонивший сказал, что его зовут Сергей и он начальник службы безопасности киевской финансовой компании. Мужчина заявил, что у меня якобы есть долг, который я не погашаю, и задолженность увеличивается с каждым днем. Сумму долга при этом не назвал.

Я была уверена, что имею дело с мошенниками. Ведь точно не брала никаких кредитов. На всякий случай решила почитать об этой организации в Интернете. И выяснила, что такая компания действительно существует. Работает с 2016 года, у них есть соответствующая лицензия. Кредиты там выдаются в режиме онлайн. То есть клиентам даже не нужно приезжать в их офис — достаточно оформить заявку на сайте и отправить копии своих документов, после чего кредитные деньги перечислят тебе на карточку. Я позвонила по указанному на сайте номеру. Объяснила, что мне звонил их представитель и сказал о задолженности, которой быть не может. Назвала свою фамилию — и выяснила, что на мое имя действительно был оформлен кредит! Позже узнала, что речь идет о четырех тысячах гривен, которые благодаря процентам превратились в девять с половиной тысяч.

Написав о случившемся в соцсетях и группах местных жителей в «Вайбере», узнала, что такое произошло не только со мной! Сразу несколько жителей Жашкова сообщили, что с ними случилось то же самое: они даже не знали о существовании этой организации, а оказалось, что взяли там кредит. Когда я пришла в райотдел полиции, мое заявление было уже восьмым по счету. С каждым днем потерпевших становилось все больше.

Вечером того же дня, когда я подала заявление в полицию, из этой финансовой организации позвонили моему мужу. Оказалось, на него тоже навесили кредит! У него задолженность еще больше — на сегодня уже около 23 тысяч гривен. Причем его долг продан коллекторам, которые нас терроризируют. Они звонят, угрожают, забрасывают письмами. Есть запись одного из телефонных разговоров, где мужу говорят: «Ты никуда не будешь обращаться. Иначе жди, к тебе приедут. Приедут за тобой, твоей женой, за всеми твоими родными».

Долг самой Юлии, в отличие от ее супруга, передать коллекторам не успели. Поэтому после того, как женщина обратилась в полицию, в финансовой организации признали, что кредит она не брала.

— Но на какую карточку перечислялись деньги, в финансовой конторе как раз не говорят, — недоумевает еще один житель Жашкова Олег. — Странная логика: они ведь утверждают, что это я взял у них кредит. Называют данные моего паспорта, номер идентификационного кода. А вот номер карточки, на которую они якобы перечисляли мне деньги, не сообщают. Хотя сами должны быть заинтересованы в том, чтобы найти мошенников, воспользовавшихся их деньгами.

Аферисты оформили кредит и на меня, и на мою жену. Судя по датам, это произошло в один день. Мы, естественно, об этом узнали значительно позже — когда нам стали звонить представители финансовой компании с требованием погасить долг. Мы обратились в полицию, но вскоре обнаружили, что наши заявления в райотделе… потерялись. Их так и не нашли, пришлось писать повторно. И такая ситуация произошла не только у нас. Некоторые пострадавшие говорят, что у них вообще не хотели принимать заявления. Сейчас мы добились, чтобы наши уголовные производства объединили в одно.

«Копии наших документов находятся у мошенников. Где гарантия, что они не оформят на нас еще пару кредитов?»

— Пострадавших более полусотни. Почему жертвами аферы стали именно эти люди? Что вас всех объединяет?

— Сначала думали, что «ПриватБанк», клиентами которого мы все являемся, — рассказывает Олег. — В банке точно есть копии наших паспортов и идентификационных кодов. Мы предполагали, что наши конфиденциальные данные слил кто-то из сотрудников банка. Но потом появилась потерпевшая, которая никогда не была клиентом «ПриватБанка». Поэтому понятия не имеем, кто это сделал.

По словам Олега, пока, несмотря на открытые уголовные производства, люди страдают от преследований со стороны коллекторов.

— Нужно ли рассказывать, в какой форме коллекторы общаются с должниками? — говорит Олег. — Людям постоянно звонят, угрожают. Они буквально преследуют одну молодую женщину, мать-одиночку. Угрожают: «Мы тебя расчленим и разбросаем куски твоего тела по всему городу!» А еще двух человек так запугали, что они начали погашать несуществующую задолженность.

— И мы не знаем, что нам делать дальше, — признается пострадавшая Валентина. — Кто-то взял кредит на мое имя еще в сентябре, и на тот момент его сумма составляла четыре тысячи гривен. Сейчас с учетом процентов они уже требуют с меня 23 тысячи. Копии наших документов находятся у мошенников. Где гарантия, что они не оформят на нас еще пару кредитов? Где они взяли наши данные, мы так и не выяснили.

В пресс-службе Черкасского областного управления полиции «ФАКТАМ» сказали, что пока, чтобы не навредить следствию, рассказывать подробности дела не могут:

— Можем только сказать, что открыто уголовное производство по статье «Незаконное хранение и использование конфиденциальной информации человека без его согласия».

«ФАКТЫ» отправили запрос в финансовую компанию, где на пострадавших были оформлены кредиты. На момент сдачи номера в печать ответ так и не получили. Отзывы об этой фирме в Интернете неоднозначные. В то время как одни благодарят компанию за предоставленные кредиты, другие рассказывают о случаях, очень похожих на ситуацию в Жашкове.

«Это не компания, а какая-то шарашкина контора! Звонят мне и маме и говорят, что я брала кредит. Я об этой конторе впервые услышала. Когда начала звонить им, никто не соизволил мне ответить, на сообщение на сайте тоже не отвечали. Так почему я должна отдавать деньги, которых в глаза не видела?»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с еще одним пострадавшим, только из Львова. О том, что на его имя в этой же организации взяли кредит, мужчина случайно узнал в декабре прошлого года.

— А сам кредит кто-то оформил в ноябре, — объяснил «ФАКТАМ» Сергей. — Тогда это было три тысячи гривен. Как только я об этом узнал, сразу позвонил в компанию и сообщил, что ничего у них не брал. Обратился в полицию. Но они все равно требуют денег, и сумма увеличилась до 14 тысяч гривен.

«Иски в суд подобные финансовые учреждения подавать не будут»

Что делать в такой ситуации пострадавшим? И где аферисты могли взять копии их паспортов и идентификационных кодов? «ФАКТЫ» задали эти вопросы президенту юридической компании «Николас», специализирующейся на защите прав потребителей, Михаилу Стрельникову.

— Как мошенники могли завладеть копиями документов? Для аферистов это не является большой проблемой, — говорит Михаил Стрельников. — Люди оставляют свои документы во многих местах: например, когда оформляют кредиты, рассрочки или решают определенные вопросы в органах местного самоуправления. Сегодня такие базы данных можно купить, что и делают аферисты.

Но здесь нужно понимать, что иски в суд подобные финансовые учреждения подавать не будут. Такие конторы часто пользуются юридической безграмотностью граждан. Многие люди не знают, что в нашей стране действительны только договоры в бумажном виде — те, на которых вы сами ставите свою подпись. Электронная подпись в «Приват24» действительна только в «Приват24» и больше нигде. Универсальной электронной подписи у нас нет. Поэтому доказать, что в момент оформления такого онлайн-кредита за компьютером были вы, невозможно. Прекрасно это понимая, такие конторы не идут в суд — у них нет доказательной базы. Они применяют другую тактику: угрожают, запугивают.

— Что делать, если преследуют коллекторы?

— Обращаться в правоохранительные органы, ссылаясь на статью 355 Уголовного кодекса «Принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств». К сожалению, наша полиция неохотно применяет эту статью, из чего можно сделать вывод, что деятельность таких сомнительных финансовых контор или коллекторов могут крышевать правоохранительные органы. Но жаловаться в правоохранительные органы и добиваться их реакции необходимо. К тому же, когда люди начинают юридически грамотно разговаривать с коллекторами (ссылаясь в том числе на статью 355), те, как правило, сами отступают. Потому что таких единицы из тысяч. А все остальные верят коллекторам и выполняют их требования.

Если даже человек действительно взял такой онлайн-кредит и получил деньги от подобной финансовой конторы, то с него могут требовать назад ровно ту сумму, которую он получил на карточку. Ни о каких драконовских процентах не может идти речь, потому что кредитный договор никто не подписывал. Финансовая организация может только добиваться истребования своих средств из чужого незаконного владения.

Если говорить о случаях, когда люди вообще не брали кредиты (как произошло в Жашкове), то они обязательно должны писать заявление в полицию. И фиксировать доказательства преследований со стороны коллекторов: сохранять sms-ки и письма, записывать телефонные разговоры, иметь свидетелей, которые слышали, как вам угрожали.

— Пострадавшие из Жашкова опасаются, что теперь, когда копии их документов оказались в руках преступников, на них могут оформить и другие кредиты. Что им делать? Менять документы?

— Думаю, это не имеет смысла. Ведь новые документы в любом случае также появятся в различных базах, которые при желании можно купить. На самом деле это большая проблема. У нас есть закон о защите персональных данных, но он, как и многие другие законы, не работает. Базы данных продаются на той же Петровке в Киеве, и никто на это не реагирует. Поэтому я считаю, что нам ни в коем случае нельзя переходить на электронную систему документооборота, пока страна не будет готова к борьбе с мошенничеством.

— Я знаю организацию, о которой вы говорите, — сообщил корреспонденту «ФАКТОВ» Михаилу Сергушеву юрисконсульт юридической компании «Дмитрий Головко и партнеры» Андрей Выклюк. — Подобные компании специализируются на выдаче микрокредитов онлайн. То есть человеку не нужно идти в банк. Все оформляется, не отходя от компьютера. Только им нужно прислать свое фото с паспортом в руке. Хотя, я считаю, это очень ненадежный способ идентификации заемщика. Человек с вашим паспортом может быть похож на вас. Кроме того, снимок может быть нечетким.

Когда происходят подобные масштабные аферы, конечно же, нужно искать, что общего у всех потерпевших. Я в данном случае исключил бы тот факт, что коллекторы звонят клиентам исключительно «ПриватБанка». Вы же говорите, что большинство потерпевших — клиенты этого банка, но не все. Значит, нужно искать дальше. В моей практике был случай, когда коллекторы угрожали группе людей. Мы выяснили, и оказалось, что все они были участниками торгов на «Прозоро». Каким-то образом мошенники завладели их паспортными данными.

В любом случае в этом деле нужно разбираться. Писать заявления в полицию, а если они не реагируют, то в прокуратуру. Ну и самим требовать, чтобы вам показали якобы ваш договор, который с вами составляли, ваше фото с паспортом в руке.

— Но что делать тем, кому с угрозами звонят коллекторы?

— Есть очень простой способ — не брать трубку, если идет звонок с неизвестного номера. Открою небольшой секрет, как работают коллекторы. У них есть программа с номерами телефонов должников. Приходит утром коллектор на работу и начинает звонить по списку. Если не дозвонился, программа отправляет этот номер телефона в конец списка. А если вы взяли трубку, будете всегда вверху. И каждое утро или всякий раз, когда коллектор начинает обзвон, те номера телефонов, которые отвечают, будут первыми.

Кроме того, надо помнить, что коллекторы в случаях с микрокредитами никогда не идут дальше телефонных угроз. Но и на зафиксированную угрозу можно написать заявление. Например, за вымогательство или хулиганство.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве разоблачили бывшего начальника одного из департаментов полиции, который продавал персональные данные о гражданах коллекторам, а на вырученные деньги купил девять квартир в столице.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter