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Алла Пугачева встревожила поклонников словами о будущем
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, решившая отдохнуть от мужа и детей, встревожила поклонников словами о будущем. Звезда выразила сомнение, что доживет до того момента, когда ее пятилетние близнецы Гарик и Лиза станут взрослыми.
Аллу Борисовну подловили журналисты на премьере фильма Андрея Кончаловского «Грех» и спросили, как она относится к тому, что маленькая дочка в будущем напишет биографическую книгу о знаменитой маме. Эту идею Пугачева восприняла с усмешкой.
«О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу закончила!», — отмахнулась Алла Борисовна.
Ранее певица говорила, что ради детей кардинально изменила образ жизни: она села на диету и отказалась от вредных привычек. Тем не менее, 70-летняя Пугачева не может похвастаться крепким здоровьем. После концерта в Минске она жаловалась, что ей тяжело далось шоу, и пообещала не выходить на сцену еще лет десять.
Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился на певицу с очередной порцией критики.
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