Спорт

Уэльс оставил позади себя в группе Словакию и Венгрию: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020

Во вторник, 19 ноября, матчами в четырех группах завершился отборочный этап к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Уже известны 20 команд, пробившихся в финальный турнир, — Украина, Польша, Россия, Италия, Бельгия, Испания, Англия, Чехия, Франция, Турция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Хорватия, Австрия, Португалия, Швейцария, Дания и Уэльс.

Напомним, что последние четыре счастливчика определятся в марте 2020-го по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Группа С

Нидерланды — Эстония — 5:0 (Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду).

Германия — Северная Ирландия — 6:1 (Гнабри, 19, 47, 60, Горетцка, 43, 73, Брандт, 90+1 — Смит, 7).

Перед заключительным туром стоял лишь вопрос, кто из двух сборных — Германии и Нидерландов — займет первое место в группе, а кто будет довольствоваться вторым.

Голландцы быстренько забили два мяча сопернику и ждали известий из Франкфурта, где немцы принимали Северную Ирландию. Британцы открыли счет и держали интригу до самого конца первого тайма, но все же класс бундестим в итоге взял верх.

Итоговое положение команд: 1. Германия — 21; 2. Нидерланды — 19; 3. Северная Ирландия — 13; 4. Беларусь — 4; 5. Эстония — 1.

Группа Е

Уэльс — Венгрия — 2:0 (Рэмзи, 15, 47).

Словакия — Азербайджан — 2:0 (Бозеник, 19, Гамшик, 87).

Группа Е была единственной, где до последнего игрового дня не был определен второй участник финального турнира Евро-2020. В итоге сборная Уэльса, к слову, являющаяся бронзовым призером прошлого европейского первенства, обыграла в домашнем поединке венгров благодаря дублю полузащитника туринского «Ювентуса» Аарона Рэмзи (на фото в заголовке) и заняла второе место в таблице вслед за Хорватией.

Итоговое положение команд: 1. Хорватия — 17; 2. Уэльс — 14; 3. Словакия — 13; 4. Венгрия — 12; 5. Азербайджан — 1.

Группа G

Польша — Словения — 3:2 (Шиманский, 3, Левандовски, 54, Горальски, 81 — Матавж, 14, Иличич, 61).

Латвия — Австрия — 1:0 (Осс, 65).

Северная Македония — Израиль — 1:0 (Николов, 45+2).

Итоговое положение команд: 1. Польша — 25; 2. Австрия — 19; 3. Северная Македония — 14; 4. Словения — 14; 5. Израиль — 11; 6. Латвия — 3.

Группа I

Бельгия — Кипр — 6:1 (Бентеке, 16, 68, Де Брюйне, 36, 42, Карраско, 44, Христофору, 51, в свои ворота — Иоанну, 14).

Сан-Марино — Россия — 0:5 (Кузяев, 3, Петров, 19, Ал. Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78).

Шотландия — Казахстан — 3:1 (МакГин, 48, 90+1, Нейсмит, 64 — Зайнутдинов, 34).

Итоговое положение команд: 1. Бельгия — 30; 2. Россия — 24; 3. Шотландия — 15; 4. Кипр — 10; 5. Казахстан — 10; 6. Сан-Марино — 0.

Бельгийцы стали второй сборной после Италии, которой удалось пройти квалификацию без потерь — подопечные Роберто Мартинеса одержали десять побед и стали самой результативной командой отборочного турнира, забив 40 мячей (у Англии и Италии — по 37).

Во вторник, 19 ноября, также состоялись несколько товарищеских матчей: Бразилия — Южная Корея — 3:0 (Пакета, 9, Коутиньо, 36, Данило, 60), Черногория — Беларусь — 2:0 (Мугоса, 9, Хакшабанович, 14), Хорватия — Грузия — 2:1 (Кашия, 25, в свои ворота, Перишич, 53 — Папунашвили, 18).

Видеообзор матча Бразилия — Южная Корея

Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте (начало — в 19:00). Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дания и Швейцария оставили Ирландию за бортом Евро-2020.

Фото Getty Images

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