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«Показала дряблые шары»: 67-летняя Аллегрова удивила публику слишком глубоким декольте (видео)

4:55 20 ноября 2019 139
Ирина Аллегрова
Инф. «ФАКТОВ»

В начале ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, состоялся последний концерт, посвященный юбилею продюсера и музыканта Игоря Крутого, которого народная артистка СССР София Ротару неожиданно назвала своим «дорогим другом», поздравляя его с юбилеем.

Об этом пишет портал Super.

На мероприятии появились Алсу, Николай Басков, Интарс Бусулис, Жасмин и другие звезд.

«В этот вечер больше всех заставила говорить о себе Ирина Аллегрова. 67-летняя „императрица“ вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей», — говорится в статье.

Судя по опубликованному в Instagram певицы видео, на сцену 67-летняя певица вышла в элегантном платье в пайетках сапфирового цвета с экстремально глубоким декольте, украшенным камушками.

«Столик на двоих и две свечи… Точно так же все, как в первый раз…» (И. Крутой, И. Николаев) Творческий вечер Игоря Крутого. Dubai, Jumeirah Beach Hotel", — подписан пост.

Часть фолловеров певицы разделила восхищение внешним видом и песнями кумира: «Ирина Александровна, это действительно вещь. Столик на двоих можно слушать бесконечно, романтично и красиво. Жду новых дуэтов с маэстро», «Когда-то я была юной, потом молодой теперь уже взрослой! Скоро начну стариться. А Ирина Аллегрова с тех самых пор ни капельки не изменилась!!! Как это?»,

В то же время часть публики не совсем одобрительно отнеслась к попытке певицы демонстрировать прелести — ведь даже Алла Пугачева, которая всего на три года старше, не позволяет себе такого. Не говоря о «скромнице» Софии Ротару.

«Все думаю о декольте на платье. Некрасиво и это мягко сказано. Такая шикарная женщина, певица, обожаю все ваши песни», «Зачем в этом возрасте оголяться?! Уже неприлично», «Все туда же с оголенной грудью», «Вывалила дряблые шары», «Вы последнее время только в этом платье выступаете», «Неприлично грудь видна», — пишут комментаторы.

Как бы там ни было, всех, конечно, рассудит сцена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Аллегрова стала героиней архивного видео, которое показала Лолита Милявская. Помимо них в ролике засняты Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Наташа Королева и Анжелика Варум. Все молодые, все летят в самолете, коротая время за непринужденной игрой в карты на деньги. Звезды курят на борту, в руках Лолиты видна самокрутка.

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