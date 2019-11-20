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Бывают жесткие дискуссии: Разумков сделал любопытное заявление об отношениях с Богданом
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, заявивший, что не видит предпосылок для досрочных парламентских выборов и развала команды президента Владимира Зеленского, рассказал, что у него с главой Офиса президента Андреем Богданом бывают разные дискуссии, в том числе и достаточно жесткие.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о конфликте с Богданом, от которого он как-то потребовал «уважать народных депутатов». «Я думаю, что народных депутатов должны уважать все, так же, как народные депутаты должны уважать всех, в первую очередь своих избирателей. Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем», — заявил Разумков, правда, не дав четкого ответа на вопрос о конфликте с Богданом.
«Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы», — отметил он и добавил: «Какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко, назвавший Богдана и Разумкова, скорее, попутчиками, чем соратниками Зеленского, считает, что члены нынешней президентской команды, в том числе и из монобольшиства в Раде, могут уйти в «автономное плавание».
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