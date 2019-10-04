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Бесстрашная мышь дала отпор коту, повергнув его в шок (видео)
На улице турецкого города Стамбул прохожий заснял на видео интересную сцену. Кот видит бегущую крупную мышь и бросается за ней. Он уже хватает ее за хвост, как вдруг загнанный в угол грызун неожиданно меняет стратегию: поворачивается и атакует, с шипением наскакивая на врага, превышающего его размерами в десятки раз. Кот в крайнем замешательстве отступает и остается без ужина. Одержавшая победу мышь бежит к ближайшей стене и ныряет в щель — под смех человека-оператора.
А мелкий хищник в полном шоке остается на месте, явно не понимая, как такое могло произойти.
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