- 03:50 Путин готовится к «рокировке»: стало известно о хитрых планах хозяина Кремля остаться у власти
- 03:15 Сын «заказал» отца: в Сумах стреляли в бизнесмена и его 15-летнюю дочь
- 02:46 В Москве найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ
- 02:26 «Палач, а не герой»: в Харькове провели акцию возле восстановленного памятника Жукову
- 01:57 Меган Маркл не взяли моделью в модное телешоу
- 01:25 Будет масса исков в ЕСПЧ: Супрун призвала не кастрировать принудительно педофилов
- 00:50 Страшное наводнение в США: жертвами стихии стали беременная женщина и ребенок
- 00:25 Производитель Барби выпустил куклу в образе Дэвида Боуи
- 12.07 23:58 Джокович — Федерер: где смотреть онлайн финал Уимблдона
- 12.07 23:53 А поговорить? Путинские пропагандисты провели "телемост" сами с собой
- 12.07 23:40 Украинцам внушают, что война на Донбассе — гражданский конфликт: Пионтковский указал на опасную тенденцию
- 12.07 23:19 Массовое отравление под Одессой: количество госпитализированных превысило 50 человек
«Палач, а не герой»: в Харькове провели акцию возле восстановленного памятника Жукову
Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли в пятницу, 12 июля, на акцию протеста под восстановленный бюст Жукова, требуя убрать его. Об этом пишет «Громадське».
Сообщается, что активисты держали плакаты с надписями «Нет рекоммунизации!», «Маршалу смерти место на кладбище истории!», «Жуков палач, а не герой!» и другие. Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Впрочем, митинг прошел спокойно.
Активисты отметили, что они «не поддадутся влиянию Геннадия Кернеса и его провокациям против националистически настроенных харьковчан» и не будут снова сносить памятник, однако свою позицию продолжат отстаивать.
«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 июля 2019 г.
Напомним, что 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после восстановления в Харькове ранее снесенного памятника советскому маршалу Георгию Жукову Институт национальной памяти попросил Нацполицию открыть по данному факту уголовное производство. А к Генпрокуратуре обратились с предложением подать иск в административный суд к горсовету Харькова и его исполнительным органам касательно демонтажа памятника, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!