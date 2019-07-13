Украина

«Палач, а не герой»: в Харькове провели акцию возле восстановленного памятника Жукову

Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли в пятницу, 12 июля, на акцию протеста под восстановленный бюст Жукова, требуя убрать его. Об этом пишет «Громадське».

Сообщается, что активисты держали плакаты с надписями «Нет рекоммунизации!», «Маршалу смерти место на кладбище истории!», «Жуков палач, а не герой!» и другие. Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Впрочем, митинг прошел спокойно.

Активисты отметили, что они «не поддадутся влиянию Геннадия Кернеса и его провокациям против националистически настроенных харьковчан» и не будут снова сносить памятник, однако свою позицию продолжат отстаивать.

«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 июля 2019 г.

Напомним, что 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после восстановления в Харькове ранее снесенного памятника советскому маршалу Георгию Жукову Институт национальной памяти попросил Нацполицию открыть по данному факту уголовное производство. А к Генпрокуратуре обратились с предложением подать иск в административный суд к горсовету Харькова и его исполнительным органам касательно демонтажа памятника, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter