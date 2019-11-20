24.09 / 24.32 26.56 / 26.93
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина упростила пересечение КПВВ на Донбассе: что об этом известно

16:42 20 ноября 2019 59
КПВВ
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Кабмина было принято решение об упрощении процедуры пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, в первую очередь, речь идет о несовершеннолетних, которым теперь разрешают пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов, идентифицирующих личность.

Кроме того упрощенная процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами — из документов изъято такое понятие, как ручная кладь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс. Соответствующий указ был подписан 7 октября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер