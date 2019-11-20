Украина

Украина упростила пересечение КПВВ на Донбассе: что об этом известно

На заседании Кабмина было принято решение об упрощении процедуры пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, в первую очередь, речь идет о несовершеннолетних, которым теперь разрешают пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов, идентифицирующих личность.

Кроме того упрощенная процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами — из документов изъято такое понятие, как ручная кладь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс. Соответствующий указ был подписан 7 октября.



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