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Украина упростила пересечение КПВВ на Донбассе: что об этом известно
На заседании Кабмина было принято решение об упрощении процедуры пересечения линии разграничения на Донбассе.
Как сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, в первую очередь, речь идет о несовершеннолетних, которым теперь разрешают пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов, идентифицирующих личность.
Кроме того упрощенная процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами — из документов изъято такое понятие, как ручная кладь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс. Соответствующий указ был подписан 7 октября.
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